Un bărbat din Târgu Mureș a murit încercând să se încălzească într-o boxă

Polițiștii din municipiul Târgu Mureș au fost sesizați vineri seară, că într-o boxă din interiorul unui pasaj din centrul orașului a fost identificată o persoană decedată.

Potrivit polițiștilor,în urma cercetărilor efectuate la fața locului s-a stabilit că un bărbat, de 47 de ani, din Târgu Mureș, ar fi aprins mai multe materiale textile, probabil cu scopul de a se încălzi, producându-se un incendiu în interiorul boxei. Acesta s-ar fi intoxicat ulterior cu fum și gaze rezultate din ardere, împrejurare în care și-ar fi pierdut cunoștința.

Pompierii de la ISU Mureș au stins focul, iar echipajul medical prezent la fața locului i-a aplicat manevre de resuscitare, la care bărbatul nu a răspuns. Cadrele medicale au declarat decesul.

A fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de ucidere din culpă, urmând ca cercetările să fie continuate pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor în care a avut loc incidentul.