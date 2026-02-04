Prima pagină » Social » Al treilea transplant de inimă în 2026 în România. Bărbat cu trei stopuri cardiorespiratorii, salvat la Târgu Mureș

Al treilea transplant de inimă în 2026 în România. Bărbat cu trei stopuri cardiorespiratorii, salvat la Târgu Mureș

Un bărbat de 48 de ani cu trei stopuri cardiorespiratorii resuscitate a fost salvat la Târgu Mureș, printr-un tranplant de inimă. Este al treilea transplant cardiac făcut în România în acest an.
Al treilea transplant de inimă în 2026 în România. Bărbat cu trei stopuri cardiorespiratorii, salvat la Târgu Mureș
Foto: Agenția Națională de Transplant
Cosmin Pirv
04 feb. 2026, 10:12, Social

Agenția Națională de Transplant anunță că prelevarea de organe a avut loc la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași. Prelevarea s-a făcut de la un donator de 17 ani, aflat în moarte cerebrală, pentru care familia și-a dat acordul.

În urma prelevării s-au realizat un transplant hepatic la Spitalul Sf. Spiridon Iași la un bărbat de 37 de ani și două transplanturi renale la Spitalul Clinic Dr. C. I. Parhon la doi bărbați, de 38 și 43 de ani.

De asemenea, a fost făcut și un transplant cardiac la un bărbat de 48 ani, aflat în evidență de aproximativ 1 an, cu insuficiență cardiacă în stadiu avansat și cu 3 stopuri cardiorespiratorii resuscitate în antecedente.

„Cordul a venit cu un elicopter SMURD la Târgu Mureș, ieri, la ora 13.00, iar operația a durat 4 ore și 30 minute. S-a încheiat cu succes, pacientul având în prezent evoluție favorabilă. Este al doilea transplant cardiac de la Târgu Mureș din acest an, într-o serie de intervenții care sperăm să fie cât mai numeroase; în prezent, pe lista de așteptare sunt înscriși peste 40 de pacienți”, a precizat prof. dr. Horatiu Suciu, coordonatorul echipei de transplant cardiac de la Târgu Mureș.

ANT precizează că acesta este cel de-al treilea transplant cardiac din 2026. De la începutul anului au mai fost realizate alte două transplanturi: unul în București și celălalt la Târgu Mureș.

Recomandarea video

Proiect controversat pentru modificarea Legii Academiei: tun imobiliar și un nou mandat pentru președintele Ion Aurel Pop, deși nu mai are dreptul
G4Media
TOP 15 | Cele mai bine plătite job-uri part-time din România, în 2026. Ce salariu câștigi pentru fiecare în parte
Gandul
Calcul complet. Câți euro a primit Delia Salchievici, de la Pro TV, pentru cele 5 săptămâni la Desafio: Aventura
Cancan
FOTO. O voleibalistă și-a impresionat fanii cu formele ei: „Frumusețe binecuvântată”
Prosport
Haos la RA-APPS. Ce nereguli a descoperit Curtea de Conturi la renovarea vilei din Aviatorilor 86, clădire ce ar fi fost inițial rezervată lui Klaus Iohannis
Libertatea
Cea mai bună ciorbă pentru cei care suferă de retenție de apă
CSID
Noile cărți de identitate electronice creează probleme pentru STB: călătorii fără bilet scapă de amenzi
Promotor