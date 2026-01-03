Anunțul ANM: Cod galben de ploaie și polei în Capitală și în mai multe județe

Pentru București, avertizarea este în vigoare sâmbătă până la ora 10.00.

Se va semnala local ploaie care favorizează depunerea de polei.

Avertăzri similare au fost emise de meteorologi pentru mai multe localități din județele Ilfov, Prahova, Gorj, Olt, Vâlcea, Dolj, Mehedinți, Caraș-Severin, Argeș, Giurgiu și Dâmbovița.

Strat de zăpadă

La nivel național, este în vigoare sâmbătă o informare meteorologică de precipitații. La munte vor predomina ninsorile și se va depune strat de zăpadă consistent (20-50 cm). În zonele deluroase, precum și în Transilvania și în Maramureș vor predomina lapovița și ninsoarea, iar stratul de zăpadă va fi de 5-15 cm. Vor fi precipitații mixte în Crișana, Banat, iar cu precădere sâmbătă și în Oltenia, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei. Pe alocuri se va forma polei.

Vântul va avea intensificări la munte, cu viteze la rafală, în special la altitudini mari, de peste 70-80 km/h, local și temporar viscolind ninsoarea. Intensificări ale vântului vor fi și în zonele joase de relief din Moldova, Dobrogea. În nord-vest și centru, trecător și pe arii restrânse ninsoarea va fi viscolită.