Maria Corina Machado va merge la Oslo pentru a primi Premiul Nobel pentru Pace, în ciuda amenințărilor autorităților din Venezuela

„Am fost în contact cu Machado aseară, iar ea confirmă că va fi la Oslo pentru ceremonie”, a spus Kristian Berg Harpviken.

„Având în vedere situația de securitate, nu putem spune mai multe despre data sau modul în care va ajunge”, a adăugat el.

Procurorul general al Venezuelei, Tarek William Saab, a declarat luna trecută pentru AFP că Machado va fi considerată „fugară” dacă va călători în Norvegia pentru a-și primi premiul pentru pace, care i-a fost acordat pe 10 octombrie.

Ceremonia de decernare a Premiului Nobel pentru Pace va avea loc miercuri, la Oslo.

Activitatea opoziției din Venezuela a fost redusă la tăcere după arestarea a aproximativ 2.400 de persoane în protestele izbucnite după scrutinul din iulie 2024, în urma căruia Nicolas Maduro a fost reales.

Machado l-a acuzat pe Maduro că a furat alegerile, o afirmație susținută de mare parte a comunității internaționale.

Machado, aflată în clandestinitate din august 2024, este o susținătoare a președintelui american Donald Trump și este de acord cu evaluarea Washingtonului potrivit căreia Maduro conduce un cartel al drogurilor.

Laureata Premiului Nobel pentru Pace a salutat consolidarea prezenței militare americane în regiune, unde au avut loc atacuri asupra unor ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri.