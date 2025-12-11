Prima pagină » Știri externe » Pictura originală a afișului „Războiul Stelelor” s-a vândut cu 3,9 milioane de dolari la o licitație

Pictura originală a afișului „Războiul Stelelor” s-a vândut cu 3,9 milioane de dolari la o licitație

Pictura care a lansat filmele „Războiul Stelelor” în lume acum aproape 50 de ani și a fost reprodusă într-un afiș emblematic al filmului a fost vândută miercuri la licitație pentru 3,875 milioane de dolari.
Hepta/Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
11 dec. 2025, 04:58, Știri externe

Pictura în acril și aerograf realizată de artistul și designerul de postere de film Tom Jung a apărut pentru prima dată în reclamele din ziare pe 13 mai 1977, cu puțin mai puțin de două săptămâni înainte de premiera epopeii spațiale create de George Lucas. De asemenea, a împodobit panouri publicitare, reclame în reviste și programe de teatru, potrivit AP.

„Pentru cea mai mare parte a Americii, aceasta a fost prima dată când au avut ocazia să zărească galaxia îndepărtată, foarte îndepărtată”, a declarat Charles Epting, directorul departamentului de cultură pop și consignații istorice de la Heritage Auctions.

Producătorul serialului „Războiul Stelelor”, Gary Kurtz, a păstrat tabloul original și l-a agățat pe peretele biroului său înainte de a-l lăsa mai departe fiicei sale. Familia Kurtz a scos ulterior lucrarea la vânzare la sediul din Dallas al Heritage Auctions, unde licitația a început de la 1 milion de dolari.

Vânzarea a stabilit recorduri pentru cele mai bine vândute obiecte de colecție din franciza cinematografică și, în general, pentru orice poster de film, a spus Epting. Cumpărătorul, a cărui ofertă câștigătoare a venit prin intermediul site-ului web, a ales să-și păstreze identitatea privată.

