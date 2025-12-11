Prima pagină » Știri externe » Compania petrolieră Shell, dată în judecată de supraviețuitori ai taifunului din Filipine

Supraviețuitorii taifunului Rai au intentat un proces la Londra împotriva gigantului petrolier britanic Shell. Aceștia acuză Shell că nu își asumă responsabilitatea pentru impactul schimbărilor climatice.
11 dec. 2025, 05:34, Știri externe

Supraviețuitorii taifunului Rai, care a ucis peste 400 de persoane în Filipine în 2021, au intentat un proces la Londra împotriva gigantului petrolier britanic  Shell , acuzându-l că nu și-a asumat responsabilitatea pentru impactul schimbărilor climatice, au anunțat joi ONG-urile care îi susțin, potrivit Le Figaro.

Procesul, potrivit acestor ONG-uri, inclusiv Greenpeace, constituie „o contribuție crucială la mișcarea globală tot mai mare de contestare a impunității companiilor petroliere”. El vine după ce instanța germană a recunoscut în luna mai responsabilitatea globală a companiilor producătoare de energie electrică pentru daunele legate de emisiile de gaze cu efect de seră, indiferent de locul în care acestea se produc. Cazurile de acest fel se înmulțesc la nivel mondial.

Acesta este „un pas decisiv către tragerea la răspundere a gigantului petrolier Shell pentru decesele, rănile și distrugerile cauzate de această furtună”, au subliniat ONG-urile într-o declarație, semnată și de Mișcarea Filipineză pentru Justiție Climatică și Centrul pentru Drepturi Legale și Resurse Naturale. Depunerea plângerii la Înalta Curte din Londra a fost disponibilă miercuri pe site-ul web care enumeră procedurile judiciare din Regatul Unit.

Reprezentanții Shell: „O acuzație nefondată”

Un purtător de cuvânt al Shell a denunțat „o acuzație nefondată care nu va ajuta la combaterea schimbărilor climatice sau la reducerea emisiilor” . „La Shell, reducem emisiile din operațiunile noastre și ne ajutăm clienții să le reducă pe ale lor”, a adăugat el într-o declarație pentru AFP.

Filipine, clasată printre țările cele mai vulnerabile la schimbările climatice, sunt lovite de aproape 20 de furtuni tropicale sau taifunuri în fiecare an. Taifunul Rai a devastat regiuni foarte sărace ale țării în decembrie 2021, ucigând peste 400 de oameni și lăsând sute de mii de oameni fără adăpost.

Procesul, bazat pe legislația filipineze, a fost intentat în numele a 103 supraviețuitori care solicită „despăgubiri pentru viețile pierdute, rănile suferite și casele distruse”, conform comunicatului.

