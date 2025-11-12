Fost subprefect de Cluj, actual deputat, trimis în judecată după ce a fost prins la volan cu 164 km/h

Procurorii DNA Cluj au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a inculpatului Ciortea Răzvan Iulian, la data faptelor subprefect de Cluj, în prezent deputat în Parlamentul României.

Acesta este acuzat de participație improprie, în modalitatea instigării, la abuz în serviciu, de participație improprie, în modalitatea instigării, instigare la fals intelectual și de fals în declarații.

Procurorii arată că în 8 august 2023, polițiștii au depistat în trafic o mașină, înregistrată pe numele unei firme, în timp ce se deplasa pe autostrada A10 cu 164 km/h, pe o porțiune cu o limită de 100 km/h, depășind viteza legală cu 64 km/h, abatere filmată și constatată de radar.

Ulterior, în 25 septembrie 2023, într-o adresă transmisă poiției, inculpatul Ciortea Răzvan Iulian ar fi menționat că la volanul autoturismului care a comis abaterea se afla o altă persoană, împrejurare atestată în procesul-verbal de constatare și sancționare a contravenției întocmit de polițiști, deși în realitate autoturismul fusese condus de către inculpat.

Astfel, acesta ar fi obținut un folos necuvenit constând în neluarea, de către organele de poliție, a măsurilor legale față de inculpat.

Dosarul a fost trimis spre judecare la Înalta Curte de Casație și Justiție, având în vedere calitatea de deputat a inculpatului.