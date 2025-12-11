Prima pagină » Știri externe » Kim Jong-un a vizitat ambasada Rusiei din Coreea de Nord după moartea subită a ambasadorului

Kim Jong-un a vizitat ambasada Rusiei din Coreea de Nord după moartea subită a ambasadorului

Liderul nord-coreean a vizitat miercuri ambasada Rusiei pentru a-și prezenta condoleanțe în urma recentei morți a ambasadorului rus, aflat în funcție de mai mulți ani.
Kim Jong-un a vizitat ambasada Rusiei din Coreea de Nord după moartea subită a ambasadorului
Sursa foto: Hepta via Mediafax Foto
Laurentiu Marinov
11 dec. 2025, 03:53, Știri externe

Liderul nord-coreean Kim Jong-un și alți înalți oficiali au vizitat miercuri ambasada Rusiei pentru a-și exprima condoleanțe în urma recentei morți a ambasadorului rus, care a ocupat funcția o perioadă îndelungată, a relatat joi presa de stat.

Kim Jong-un a declarat că este „o profundă tristețe… să-l piardă pe ambasador într-un moment în care începea o fază istorică importantă în dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări”, potrivit agenției oficiale de știri KCNA, citată de Le Figaro.

Kim Jong-un a depus flori și a ținut un minut de reculegere în memoria decedatului, a relatat KCNA. Și alți lideri de rang înalt, inclusiv înaltul oficial militar Pak Jong-chon, au vizitat ambasada, potrivit aceleiași surse.

Alexander Matsegora, în vârstă de 70 de ani, care era la post în Coreea de Nord  din 2014, a murit subit pe 6 decembrie 2025, potrivit unui anunț al Ministerului rus de Externe, emis luni. Moartea sa survine pe fondul consolidării alianței dintre Moscova și Phenian de la invazia rusă a Ucrainei în februarie 2022. Potrivit diplomației ruse, Matsegora a fost „o forță motrice” în spatele „muncii asidue de-a lungul multor ani” care a dus la „nivelul actual fără precedent al relațiilor” dintre Rusia și Coreea de Nord.

Cele două state sunt unite din 2024 printr-un pact de apărare reciprocă, semnat după o vizită oficială a lui Vladimir Putin la Phenian.

 

 

 

Recomandarea video

Cristian Ghinea (USR) îi cere premierului Bolojan să îl demită pe Cătălin Predoiu, autorul legilor justiției care au dus la distrugerea sistemului
G4Media
Zodia care riscă să își piardă viața în următoarele 5 zile, potrivit celebrei Cristina Demetrescu: Pericol de deces!
Gandul
Românul care a împrumutat statul cu 68 de milioane de euro umblă cu S500 'modest'. Ce secrete ascunde
Cancan
FOTO. Andreea Bălan, imagini senzuale. Cum apare în noul videoclip
Prosport
CCR a amânat verdictul privind al doilea proiect al pensiilor speciale ale magistraților, asumat de guvernul Bolojan, pentru ultima duminică din 2025
Libertatea
Când e bine să faci bradul de Crăciun și ce trebuie să pui neapărat în el! Obiectele de neratat
CSID
Este oficial: Impozitul auto va crește, în 2026! Decizia luată de Curtea Constituțională
Promotor