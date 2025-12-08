Ambasadorul rus în Coreea de Nord a murit „subit”

Fără a oferi detalii despre cauza morții sale, diplomația rusă i-a adus un omagiu puternic, subliniind că, încă de la începutul carierei sale, la sfârșitul anilor 1970, acest vorbitor de coreeană a lucrat pentru cooperarea economică și diplomatică dintre Coreea de Nord și URSS, iar mai târziu Rusia. „Sub conducerea sa înțeleaptă și sensibilă, au apărut mai multe generații de diplomați și specialiști în Coreea”, a menționat ministerul, potrivit Le Figaro.

Condoleanțe de la Kim Jong-un

Alexander Matsegora, ambasador la Phenian din 2014, a fost „o forță motrice” în spatele „muncii lungi și anevoioase” care a dus la „nivelul actual fără precedent al relațiilor” dintre Rusia și Coreea de Nord, potrivit diplomației ruse. Liderul nord-coreean Kim Jong-un, într-un mesaj transmis de presa de stat KCNA, a transmis „condoleanțe ambasadei Rusiei în urma morții ambasadorului”.

Coreea de Nord a participat activ la efortul de război al Rusiei, furnizând mii de soldați pentru a respinge trupele ucrainene între sfârșitul anului 2024 și primăvara anului 2025, trupe care își stabiliseră deja un punct de sprijin într-o mică parte a regiunii de frontieră Kursk din Rusia. Potrivit Coreei de Sud, aceasta furnizează, de asemenea, Rusiei arme și muniții, iar Coreea de Sud suspectează că Moscova transferă în schimb tehnologii militare sensibile.