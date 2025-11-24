Președintele sud-coreean despre o posibilă confruntarea cu Coreea de Nord: Suntem într-o situație foarte periculoasă

„Ne aflăm într-o situație foarte periculoasă, în care pot izbucni oricând conflicte accidentale”, a afirmat președintele sud-coreean despre relațiile inter coreene. Acesta a mai precizat că relațiile sunt ostile, iar nivelul de încredere mutuală este la un grad foarte scăzut.

Lee a reiterat apelul pentru reluarea dialogului între cele două Coreei, despre Linia de Demarcație Militară. Anterior, în vederea prevenirii ciocnirilor neintenționate. Demersul acestuia vine pe fondul unor rapoarte conform cărora militari nord-coreeni au încălcat Linia în misiuni de plasare de mine sau de instale de sârmă ghimpată.

Președintele a mai precizat că în cazul unei confruntări accidentale, blocarea canalelor diplomatice fac imposibilă soluționarea rapidă a incidentului.

Întrebat despre exercițiile militare cu Statele Unite, Lee a spus că amânarea sau reducerea acestor ar fi o soluție pe termen lung: „Dacă se stabilește un regim de pace stabil între cele două Corei, ar fi de dorit să nu se efectueze exercițiile. În funcție de situație, reducerea sau amânarea exercițiilor ar putea fi fie rezultatul construirii unui regim de pace, fie un factor de levier pentru a ajuta la crearea unuia. Este dificil de spus în acest moment care va fi”.