Ursula von der Leyen și Antonio Costa au vizitat Siria și au promis sprijin total pentru reconstrucție

„Europa va face tot ce îi stă în putință pentru a sprijini redresarea și reconstrucția Siriei”, a transmis printr-un mesaj pe X șefa executivului de la Bruxelles.

Antonio Costa a publicat: „În ultimul an, Siria a luat măsuri pentru a reconstrui țara și a asigura o tranziție pașnică și incluzivă. Vă încurajăm să mergeți și mai departe și mai repede. Și să cultivați relații bune cu toți vecinii. Suntem pregătiți să deschidem un nou capitol în relațiile noastre printr-un parteneriat reînnoit și un dialog politic”.

Președinția de la Damasc a anunțat că dialogul s-a axat pe cooperarea bilaterală, precum și chestiuni umanitare și legate de azilul refugiaților sirieni în Europa.

Întâlnirea are loc pe fondul ciocnirilor dintre armata siriană și luptătorii kurzi în Alep. Ahmed al Sharaa, președintele interimar al Siriei după colapsul regimului Assad, încearcă să își consolideze autoritatea asupra teritoriului și în paralel este supus presiunilor internaționale pentru a garanta protecția minorităților, inclusiv a kurzilor.

Uniunea Europeană a ridicat în decursul lunii mai toate sancțiunile economice impuse Siriei în timpul regimului Assad. De atunci, mai mulți comisari europeni au vizitat Damascul, anunțând programe succesive de sprijin pentru reconstrucție.

UE a promis un ajutor financiar de aproape 2.5 miliarde de euro, însă Banca Mondială estimează că pentru reconstrucția țării ar fi nevoie de 216 miliarde de dolari (185.5 miliarde de euro).