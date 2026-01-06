Noi ciocniri mortale între forțele guvernului sirian și luptătorii kurzi

Ciocnirile s-au petrecut într-o zonă disputată a orașului Aleppo. În urma atacului desfășurat de Forțele Democratice Siriene (FDS) – conduse de kurzi și susținute de SUA − un soldat a fost ucis și alți trei au fost răniți, potrivit relatărilor agenției de știri SANA, controlată de guvernul sirian, citată de de Associated Press.

Victime au fost și din rândul civililor. Potrivit televiziunii de stat, două femei au fost ucise, iar un copil a fost rănit în urma bombardamentului unei zone rezidențiale. Televiziunea de stat a precizat că rebelii kurzi ar fi vinovați pentru atac.

Cu toate acestea, într-un comunicat, rebelii kurzi au negat că ar fi în spatele acestui bombardament, acuzând că un obuz lansat de „facțiuni afiliate guvernului de la Damasc” a aterizat în cartierul al-Midan din orașul sirian Aleppo.

Rebelii au susținut că ținta fusese cartierul kurd Sheikh Maqsoud din vecinătate.

„Acest bombardament indiscriminat constituie un atac direct asupra zonelor rezidențiale și expune viețile civililor la un pericol grav”, a afirmat gruparea de rebeli FDS.

Rebelii au mai precizat că un atac cu drone lansat de forțele guvernamentale siriene a ucis un locuitor din cartierul kurd Sheikh Maqsoud, rănind și doi copii. Bombardamentele din cartierul vecin Bani Zaid au ucis o femeie și au rănit zeci de persoane. Presa de stat nu a scris despre incidente.

Ciocniri au avut loc și în ultimele luni

În ultimele luni au avut loc ciocniri intermitente în cartierele Sheikh Maqsoud și Achrafieh, din orașul Aleppo, locuite în majoritate de kurzi.

Noua conducere de stat, sub președinția interimară a lui Ahmad al-Sharaa, a semnat, în luna martie a anului trecut un acord cu gruparea FDS, care urma să fie fuzionată cu armata siriană până la sfârșitul anului 2025, însă au existat dezacorduri cu privire la modul în care se va realiza acest lucru. În luna aprilie a anului trecut, zeci de luptători FDS au părăsit cele două cartiere, ca parte a acordului cu Damascul.

Oficialii guvernului central și ai FDS s-au întâlnit din nou duminică la Damasc, dar oficialii guvernamentali au declarat că nu s-au înregistrat „progrese tangibile”. FDS are zeci de mii de luptători și este principala forță care urmează să fie absorbită în armata siriană.

Unele dintre facțiunile care alcătuiesc noua armată siriană, formată după căderea fostului președinte Bashar Assad, în urma unei ofensive desfășurată de rebeli în decembrie 2024, erau anterior grupuri insurgente susținute de Turcia, care au o lungă istorie de conflicte cu forțele kurde.

FDS a fost, timp de ani de zile principalul partener al SUA în Siria, în lupta împotriva grupării Statului Islamic. Turcia consideră însă că FDS este o organizație teroristă din cauza asocierii sale cu Partidul Muncitorilor din Kurdistan, sau PKK, care a dus o insurgență de lungă durată în Turcia, deși în prezent este în curs un proces de pace.