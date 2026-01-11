Prima pagină » Știri externe » Luptătorii kurzi din Siria sunt de acord să evacueze Alepul

Luptătorii kurzi din Siria sunt de acord să evacueze Alepul

Forțele kurde din Siria au anunțat duminică evacuarea luptătorilor lor din cele două districte în care aceștia erau înrădăcinați în Alep, după câteva zile de lupte împotriva forțelor guvernamentale.
Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Hisam Hac Omer / Anadolu/ABACAPRESS.COM
Laurentiu Marinov
11 ian. 2026, 05:58, Știri externe

Forțele Democratice Kurde (SDF) au transmis un comunicat în care au precizat: „Am ajuns la un acord care a dus la un armistițiu și a permis evacuarea martirilor, răniților, civililor prinși în capcană și a luptătorilor din districtele Achrafieh și Sheikh Maqsoud, în nordul și estul Siriei”, potrivit Le Figaro.

Agenția oficială de știri siriană Sana a confirmat că „ autobuzele care transportau ultimul grup de membri SDF au părăsit districtul Sheikh Maqsoud din Alep, îndreptându-se spre nord-est”.

După preluarea controlului asupra orașului Ashrafieh, armata siriană anunțase deja sâmbătă încheierea operațiunilor sale din Sheikh Maqsoud și plecarea luptătorilor kurzi spre nord. Însă forțele kurde au negat aceste afirmații.

Ciocnirile, cele mai violente din Alep de la căderea lui Bashar al-Assad în decembrie 2024, au făcut cel puțin 21 de civili morți de marți și au strămutat aproximativ 155.000 de persoane, conform datelor oficiale.

Ambele părți se acuză reciproc de responsabilitate. Aceste ciocniri au slăbit și mai mult un acord încheiat în martie între cele două părți pentru integrarea instituțiilor civile și militare ale administrației autonome kurde în statul sirian, acord care nu a fost încă pus în aplicare.

Evacuarea luptătorilor a fost realizată „ grație medierii părților internaționale pentru a pune capăt atacurilor și încălcărilor comise împotriva poporului nostru din Alep ”, a declarat SDF, după ce a denunțat strămutările forțate și răpirile de civili cu câteva ore mai devreme.

 

