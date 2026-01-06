Lee Jae Myung cere resetarea relațiilor cu China. Vizită istorică la Beijing și miza K-pop

Vizita, prima a unui lider sud-coreean în China din 2019, are loc pe fondul tensiunilor regionale și al deteriorării relațiilor dintre cele două state în ultimii ani.

Potrivit declarațiilor oficiale, Lee Jae Myung China relații Coreea de Sud reprezintă o prioritate strategică, având pe agendă securitatea regională, cooperarea economică și ridicarea restricțiilor neoficiale impuse de Beijing asupra culturii pop sud-coreene, inclusiv K-pop și K-drama, scrie BBC.

Securitate regională și echilibru diplomatic

În cadrul discuțiilor, securitatea din Peninsula Coreeană a fost un subiect central. Lee a subliniat nevoia de dialog cu Coreea de Nord și importanța sprijinului Chinei pentru a-l convinge pe liderul nord-coreean Kim Jong Un să renunțe la programul nuclear. Beijingul rămâne principalul susținător economic și diplomatic al Phenianului.

Totodată, experții subliniază că Lee Jae Myung China relații Coreea de Sud presupun un echilibru delicat între Beijing, Tokyo și Washington. Coreea de Sud este aliat de securitate al Statelor Unite, dar depinde masiv de China din punct de vedere comercial.

Simbolistica vizitei la Beijing

Momentul a fost marcat și de un gest simbolic: Lee și-a făcut selfie-uri alături de Xi Jinping folosind un telefon Xiaomi oferit cadou de liderul chinez. Gestul a fost interpretat ca un semnal de apropiere și deschidere între cele două state.

La dineul oficial organizat în Marea Sală a Poporului, Xi Jinping a vorbit despre „vremuri turbulente și complexe” pe scena internațională și l-a îndemnat pe Lee să facă „alegeri strategice corecte”. Liderul chinez a evocat și istoria comună a celor două țări în lupta împotriva militarismului japonez.

Presiuni economice și K-pop

Un alt punct-cheie al vizitei îl reprezintă ridicarea restricțiilor neoficiale impuse de China asupra industriei de divertisment sud-coreene. K-pop și K-drama sunt în continuare greu accesibile pe platformele chineze, embargoul fiind considerat o reacție la instalarea sistemului american anti-rachetă THAAD în Coreea de Sud, în 2016.

În cadrul unui forum de afaceri Coreea de Sud – China, Lee a încurajat cooperarea în domenii precum cosmeticele, alimentele și conținutul cultural. Deși Beijingul nu a anunțat un calendar clar, cele două părți au convenit asupra extinderii treptate a schimburilor culturale.

Următorii pași diplomatici

Vizita lui Lee în China va continua cu întâlniri cu premierul Li Qiang și cu președintele parlamentului, Zhao Leji. De asemenea, liderul sud-coreean va participa la un serviciu memorial la Shanghai, dedicat activiștilor pentru independența Coreei.

Ulterior, Lee plănuiește o vizită în Japonia, încercând să consolideze relațiile regionale și să mențină un echilibru între marile puteri asiatice.