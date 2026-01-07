Liderul sud-coreean i-a cerut lui Xi Jinping să fie mediator în problemele legate de Coreea de Nord

Lee a spus că a făcut această cerere când s-a întâlnit cu Xi la summitul de luni de la Beijing.

Liderul sud-coreean a citat răspunsul președintelui chinez, care a spus că este nevoie de răbdare în ceea ce privește problemele nord-coreene, potrivit AP.

Comunicarea cu Coreea de Nord este „complet blocată”

„Depunem eforturi, dar toate canalele noastre (cu Coreea de Nord) sunt complet blocate, astfel încât nu putem comunica deloc. I-am spus că ar fi bine ca China să joace rolul de mediator pentru pace”, a declarat Lee într-o intervenție televizată. „Președintele Xi a apreciat eforturile noastre și a spus că trebuie să avem răbdare”.

China este cel mai mare partener comercial al Coreei de Nord și principalul său susținător diplomatic.

Coreea de Sud și SUA au cerut în repetate rânduri Chinei să-și folosească influența unică pentru a convinge Coreea de Nord să reia diplomația, aflată în stagnare de mult timp, sau să renunțe la armele nucleare.

China a îndemnat toate părțile implicate în problemele Coreei de Nord să dea dovadă de reținere și, în ultimii ani, a blocat în repetate rânduri încercările SUA și ale altor țări de a înăspri sancțiunile împotriva Coreei de Nord, în ciuda testelor cu arme interzise de rezoluțiile ONU.

Coreea de Nord a refuzat să se angajeze în dialog cu Coreea de Sud și SUA și a luat măsuri pentru a-și extinde arsenalul nuclear de când diplomația nucleară riscantă a liderului său Kim Jong Un cu Donald Trump s-a prăbușit în 2019.

Presiunile guvernului lui Lee

De la preluarea mandatului în iunie 2025, guvernul liberal al lui Lee a făcut presiuni puternice pentru redeschiderea negocierilor cu Coreea de Nord, dar Phenianul a ignorat în mare măsură oferta lui Lee.

În iulie, sora lui Kim și înaltă oficialitate, Kim Yo Jong, a declarat că „încrederea oarbă” a guvernului Lee în alianța Coreei de Sud cu SUA și ostilitatea față de Coreea de Nord nu îl diferențiază de predecesorul său conservator.

Lee a declarat că premierul chinez Li Qiang i-a spus marți, în cadrul unei întâlniri separate, că este necesar să aibă răbdare.

„Rolul vecinilor este necesar. Am solicitat Chinei să joace un astfel de rol, iar China a spus că va depune oricum astfel de eforturi”, a declarat Lee.