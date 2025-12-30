Practică neobișnuită în Coreea de Sud: urșii sunt crescuți în ferme pentru recoltarea bilei

Ministerul Climei, Energiei și Mediului din Coreea de Sud a anunțat, marți, că va interzice creșterea și deținerea urșilor, precum și extragerea bilei acestora, începând cu 1 ianuarie. Modificarea este în conformitate cu o lege revizuită privind protecția drepturilor animalelor, care impune pedepse cu închisoarea de până la doi sau cinci ani pentru cei care o încalcă, potrivit Associated Press.

Coreea de Sud este una dintre puținele țări care permit fermelor să extragă bilă de la urși, în special de la urșii negri asiatici, folosită pentru medicina tradițională, dar și ca aliment despre care se consideră că aduce un plus de vitalitate și rezistență.

Totuși, popularitatea acestei practici a scăzut în ultimele două decenii, pe măsură ce îndoielile privind adevăratele efecte medicale au crescut. Pe piața sud-coreeană au fost introduse alternative medicale mai ieftine, iar opinia publică a devenit mult mai sensibilă cu privire la cruzimea față de animale.

Interdicția face parte dintr-un acord mai amplu încheiat în 2022 între Guvern, fermieri, dar și activiști pentru drepturile animalelor, care vizează interzicerea fermelor de urși crescuți pentru bilă începând din 2026.

Activiștii pentru drepturile animalelor achiziționează urșii de la fermieri

Grupurile de activiști pentru drepturile animalelor cumpără urșii de la fermieri, iar guvernul sud-coreean a înființat facilități pentru adăpostirea animalelor.

În acest an, 21 de urși au fost cumpărați și mutați într-o rezervație administrată de Guvern. Cu toate acestea, aproape 199 de urși sunt crescuți în fermele din toată țara, în timp ce disputa referitoare la sumele de bani solicitate de fermieri pentru renunțarea la activitate continuă.

Potrivit declarațiilor date de ministrul Mediului din Coreea de Sud, fermierii care cresc urși vor beneficia de o perioadă de grație de șase luni pentru a se conforma noii legi, însă vor fi pedepsiți dacă vor continua extragerea lichidului biliar de la animale. Guvernul va sprijini financiar fermierii pentru a-și păstra urșii până când aceștia vor fi vânduți sau mutați.

Creșterea urșilor pentru recoltarea bilei, practică veche în Coreea de Sud

Creșterea urșilor pentru bilă se practică în Coreea de Sud încă de la începutul anilor 1980. La acea vreme, fermierii au importat urși din Malaezia, dar și din Asia de Sud-Est. Industria a fost criticată încă de atunci, din cauză că urșii sunt ținuți în cuști mici, până când sunt sacrificați.

În 2014, aproximativ 1.000 de urși erau crescuți în ferme din Coreea de Sud. Atunci, fermierii au fost de acord să sterilizeze urșii, în schimbul unor compensații din partea Guvernului.

Un fermier sud-coreean, care crește în prezent 78 de urși, a declarat pentru Associated Press că unii au murit în mod natural, alții au fost sacrificați pentru bilă, iar o parte dintre uși au fost uciși de alte exemplare din cauza lipsei de gestionare adecvată a spațiului din crescătorie.