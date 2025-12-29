Coreea de Sud. Soția fostului președinte Yoon, acuzată că a primit peste 200.000 de dolari mită

Potrivit anchetatorilor, fosta primă doamnă din Coreea de Sud ar fi primit bunuri în valoare totală de 377,25 milioane de woni (aproximativ 223.000 de euro) de la oameni de afaceri și politicieni.

Printre acestea s-ar număra două genți Chanel, un colier Graff, o pictură a artistului minimalist Lee Ufan, un sac Dior și o ceas-brățară. O parte dintre cadouri ar fi provenit de la Han Hak-ja, lidera Bisericii Unificării, cunoscută și ca „secta Moon”.

Procurorul Min Joong-ki a declarat că instituțiile statului au fost „grav afectate de abuzurile de putere” ale fostei prime doamne, care ar fi intervenit „ilegal și din umbră” în deciziile guvernamentale în perioada 2022–2025, potrivit AFP.

Kim Keon Hee respinge acuzațiile, pe care le consideră „profund nedrepte”. Fostul președinte Yoon a negat că ar fi avut cunoștință de tranzacțiile incriminate. Procurorii afirmă că această poziție este greu de crezut.

Procurorii au cerut o pedeapsă de 15 ani pentru fosta primă doamnă din Coreea de Sud

La începutul lunii decembrie, procurorii au cerut pentru Kim o pedeapsă de 15 ani de închisoare și o amendă de două miliarde de woni. Au acuzat-o că s-a situat „deasupra legii” și că a colaborat cu o organizație religioasă. Astfel, încălcând principiul constituțional al separării dintre stat și religie.

Cazul are loc pe fondul turbulențelor politice majore din Coreea de Sud. Yoon Suk Yeol a instituit o scurtă lege marțială în decembrie 2024. A fost ulterior destituit și arestat în 2025 pentru acuzații de insurecție, pe care le neagă. Este pentru prima dată când un fost președinte sud-coreean și soția sa sunt simultan deținuți.

Verdictul în cazul lui Kim Keon Hee este așteptat pe 28 ianuarie 2026.