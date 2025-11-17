Coreea de Sud a propus discuții militare cu Coreea de Nord pentru a preveni ciocniri la graniță

Ministerul sud-coreean al Apărării a anunțat luni o propunere oficială adresată Phenianului privind organizarea unor discuții între autoritățile militare ale celor două state, în scopul stabilirii unor măsuri clare pentru delimitarea Liniei de Demarcație Militară, notează Yonhap.

Demersul sud-coreean are lor pe fondul unor incidente în care militari nord-coreeani, unii înarmați, au trecut termporar granița în timp ce prestau activități precum montarea de mine în zona tampon.

Kim Hong-cheol, ministru adjunct pentru politica apărării a transmis: „Armata noastră sugerează oficial organizarea de discuții intercoreene între autoritățile militare pentru a discuta despre modul de stabilire a Liniei de Demarcație Militară, pentru a preveni ciocnirile accidentale și a reduce tensiunile militare. Ne așteptăm la un răspuns pozitiv și rapid al Nordului la propunerea noastră, care vizează reducerea tensiunilor din Peninsula Coreeană și restabilirea încrederii militare”.

Rămâne însă incert dacă Phenianul va răspunde inițiativei, în contextul în care Coreea de Nord a ignorat până acum apelurile la dialog ale președintelui sud-coreean Lee Jae Myung.

Ministerul sud-coreean al Apărării a transmis că din anul 2000, cele două părți au desfășurat două runde de discuții la nivel ministerial și 40 de reuniuni la nivel tehnic. Ultimele discuții militare la nivel general între cele două Corei au avut loc în 2018.