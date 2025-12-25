Kim Jong Un critică acordul SUA-Coreea de Sud privind submarinele nucleare

Liderul Coreei de Nord, Kim Jong Un, a condamnat noul acord dintre Statele Unite și Coreea de Sud referitor la submarinele cu propulsie nucleară.

El a afirmat că acest acord reprezintă un pericol pentru stabilitatea Peninsulei Coreene.

Declarațiile au venit în timpul vizitei sale la o unitate unde Coreea de Nord produce submarine, conform presei de stat.

Potrivit agenției KCNA, Kim Jong Un a declarat că înțelegerea dintre Seul și Washington este un „act ofensiv care încalcă grav securitatea și suveranitatea maritimă [a Phenianului] și o amenințare la adresa securității care trebuie contracarată”.

În acest context, liderul nord-coreean a spus că este necesară grăbirea procesului de întărire a forțelor navale. El a cerut să se „accelereze în continuare dezvoltarea modernizării și înarmării nucleare a forței navale” a țării.

Kim Jong Un a făcut aceste afirmații în timpul unei vizite la o instalație unde se află în construcție un „submarin strategic cu rachete ghidate, cu propulsie nucleară, de 8.700 de tone”.

Tot miercuri, președintele nord-coreean a urmărit și un test al unei rachete antiaeriene de mare altitudine și cu rază lungă, lansată în Marea Japoniei, numită de KCNA „Marea de Est a Coreei”.

Agenția a anunțat că testul s-a încheiat cu succes. Racheta a lovit o țintă simulată la o altitudine de 200 de kilometri.

Aceste acțiuni au loc în timp ce Coreea de Sud și-a anunțat intenția de a obține un „acord independent” cu Statele Unite pentru acces la tehnologia submarinelor cu propulsie nucleară, conform agenției Yonhap.

Deși legislația americană interzice transferul de materiale nucleare în scop militar, Seul ar putea primi o derogare din partea președintelui american Donald Trump.

Această posibilitate a fost menționată de consilierul pentru securitate națională al Coreei de Sud, Wi Sung-lac, după discuțiile cu secretarul de stat Marco Rubio și secretarul Energiei Chris Wright.

Vladimir Putin, mesaj de Anul Nou

Tot miercuri, președintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a transmis lui Kim Jong Un un mesaj de Anul Nou, în care a mulțumit pentru sprijinul militar oferit de Coreea de Nord în războiul din Ucraina.

„Intrarea eroică a soldaților Armatei Populare Coreene în luptele pentru eliberarea regiunii Kursk de ocupanți și activitățile ulterioare ale geniștilor coreeni pe pământul Rusiei au dovedit clar prietenia invincibilă și fraternitatea militantă” dintre Rusia și Coreea de Nord, a declarat Vladimir Putin, potrivit KCNA.

Președintele rus a salutat și semnarea unui tratat de „parteneriat strategic cuprinzător” între Moscova și Phenian, în 2024.

KCNA a transmis că Putin își dorește și să „consolideze relațiile de prietenie și alianță în orice mod și să desfășoare o cooperare constructivă pe probleme regionale și internaționale”.