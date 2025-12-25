Prima pagină » Politic » Kim Jong Un critică acordul SUA-Coreea de Sud privind submarinele nucleare

Kim Jong Un critică acordul SUA-Coreea de Sud privind submarinele nucleare

Kim Jong Un a criticat acordul dintre Statele Unite ale Americii și Coreea de Sud privind submarinele nucleare, numindu-l o „amenințare".
Kim Jong Un critică acordul SUA-Coreea de Sud privind submarinele nucleare
Nițu Maria
25 dec. 2025, 13:48, Politic

Liderul Coreei de Nord, Kim Jong Un, a condamnat noul acord dintre Statele Unite și Coreea de Sud referitor la submarinele cu propulsie nucleară.

El a afirmat că acest acord reprezintă un pericol pentru stabilitatea Peninsulei Coreene.

Declarațiile au venit în timpul vizitei sale la o unitate unde Coreea de Nord produce submarine, conform presei de stat.

Potrivit agenției KCNA, Kim Jong Un a declarat că înțelegerea dintre Seul și Washington este un „act ofensiv care încalcă grav securitatea și suveranitatea maritimă [a Phenianului] și o amenințare la adresa securității care trebuie contracarată”.

În acest context, liderul nord-coreean a spus că este necesară grăbirea procesului de întărire a forțelor navale. El a cerut să se „accelereze în continuare dezvoltarea modernizării și înarmării nucleare a forței navale” a țării.

Kim Jong Un a făcut aceste afirmații în timpul unei vizite la o instalație unde se află în construcție un „submarin strategic cu rachete ghidate, cu propulsie nucleară, de 8.700 de tone”.

Tot miercuri, președintele nord-coreean a urmărit și un test al unei rachete antiaeriene de mare altitudine și cu rază lungă, lansată în Marea Japoniei, numită de KCNA „Marea de Est a Coreei”.

Agenția a anunțat că testul s-a încheiat cu succes. Racheta a lovit o țintă simulată la o altitudine de 200 de kilometri.

Aceste acțiuni au loc în timp ce Coreea de Sud și-a anunțat intenția de a obține un „acord independent” cu Statele Unite pentru acces la tehnologia submarinelor cu propulsie nucleară, conform agenției Yonhap.

Deși legislația americană interzice transferul de materiale nucleare în scop militar, Seul ar putea primi o derogare din partea președintelui american Donald Trump.

Această posibilitate a fost menționată de consilierul pentru securitate națională al Coreei de Sud, Wi Sung-lac, după discuțiile cu secretarul de stat Marco Rubio și secretarul Energiei Chris Wright.

Vladimir Putin, mesaj de Anul Nou

Tot miercuri, președintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a transmis lui Kim Jong Un un mesaj de Anul Nou, în care a mulțumit pentru sprijinul militar oferit de Coreea de Nord în războiul din Ucraina.

„Intrarea eroică a soldaților Armatei Populare Coreene în luptele pentru eliberarea regiunii Kursk de ocupanți și activitățile ulterioare ale geniștilor coreeni pe pământul Rusiei au dovedit clar prietenia invincibilă și fraternitatea militantă” dintre Rusia și Coreea de Nord, a declarat Vladimir Putin, potrivit KCNA.

Președintele rus a salutat și semnarea unui tratat de „parteneriat strategic cuprinzător” între Moscova și Phenian, în 2024.

KCNA a transmis că Putin își dorește și să „consolideze relațiile de prietenie și alianță în orice mod și să desfășoare o cooperare constructivă pe probleme regionale și internaționale”.

Recomandarea video

EXCLUSIV Cât a recuperat statul din creanța de peste 128 de milioane de dolari de la titularul acordurilor petroliere pentru perimetrele off-shore din Marea Neagră câștigate în urma litigiului cu Ucraina: zero lei / Petromar Resources a aparținut magnatului Gabriel Comănescu și nu a făcut investițiile promise
G4Media
Digi RCS-RDS a făcut anunțul sfârșitului de an. Toți abonații din România sunt vizați
Gandul
Greșeala făcută de o gospodină din Brăila, pe salata Boeuf. Când au citit mesajul, invitații și-au dat coate 🤭
Cancan
FOTO. Natalia Mateuț, spectaculoasă de ziua ei. Apariție rară a tatălui ei, legendarul Dorin Mateuț
Prosport
Veste proastă pentru Vladimir Putin. Cine este favorit să devină președintele Ucrainei, dacă s-ar organiza alegeri – sondaj
Libertatea
Mihai Voropchievici avertizează: Această zodie este vizată de o forță malefică, pe final de 2025
CSID
Dacia deschide comenzile noului Spring pe piețele vest-europene. România încă vinde vechea generație
Promotor