Smartphone-uri din Coreea de Nord: Cum arată Hayan 701 și Samtaesung 8

Lansat în 2023 cu un preț echivalent a aproape 1.000 de dolari, modelul de top Samtaesung 8 prezintă o asemănare izbitoare cu un smartphone Huawei de clasă medie din anul 2021. Similitudinile sunt atât de precise, încât depășesc simpla inspirație. De la interfața meniului camerei și curburile carcasei, până la designul iconițelor, totul pare replicat în detaliu. Această clonare tehnologică este atât de evidentă, încât sugerează o simplă preluare a unui design existent, subliniază Arun Maini, un pasionat online de gadgeturi, care a reușit să testeze ambele telefoane mobile.

Mai mult, analiza detaliilor interne ale dispozitivului confirmă suspiciunile, indicând o producție realizată în China. Acest fapt completează imaginea unui produs rebranduit, nu a unuia dezvoltat local.

Software vechi pentru un control absolut

Într-un sistem tehnologic lipsit de concurență, prioritatea nu este performanța, ci supravegherea. Din acest motiv, software-ul telefoanelor este deliberat unul depășit: Hayan 701 rulează pe o versiune de Android 10. Samtaesung 8, mai „avansat” utilizează Android 11.

Actualizările de sistem sunt inexistente. Un mecanism unic de control este „expirarea” aplicațiilor. Pentru a utiliza un program, un cetățean nord coreean trebuie să viziteze un magazin autorizat, unde aplicația este activată manual pentru o perioadă de șase sau douăsprezece luni. La finalul acestei perioade, procesul trebuie repetat, contra cost.

Conținut și cenzură pe un smartphone ideologic

Aplicațiile preinstalate sunt un amalgam de propagandă și conținut preluat din surse externe. Elementele vizuale, precum iconițele, sunt copiate direct din pachetele software create de Microsoft, Google, Huawei sau MobiOffice.

Controlul ideologic este omniprezent: hărțile preinstalate sunt limitate strict la teritoriul național, fără posibilitatea de a explora zone externe, iar granița cu Coreea de Sud este omisă în mod deliberat. Aplicațiile video oferă o selecție atent filtrată de filme rusești și indiene, excluzând complet producțiile americane sau sud-coreene.

Principiul este clar: doar conținutul care nu periclitează ideologia de stat este tolerat.

Anumite clipuri video, prezentate ca fiind „educative”, sunt în realitate fragmente copiate din seriale produse de platforme internaționale precum Amazon Prime, redenumite și decorate cu simboluri naționale.

Chiar și jocurile reflectă cenzura: un simulator de fotbal include echipele internaționale corecte, dar îl omite pe superstarul sud-coreean Son Heung-min, o măsură menită să prevină expunerea publicului la imaginea succesului internațional al unui cetățean din Sud.

Conectivitate restricționată: intranet, nu internet

În mod paradoxal, pe aceste telefoane există aplicații de pariuri online, al căror logo pare inspirat de cel al postului american NBC. Cu toate acestea, accesul la internetul global este blocat. Dispozitivele funcționează exclusiv pe intranetul național, o rețea internă strict controlată de stat. Orice conținut de înaltă calitate este, aproape sigur, importat și adaptat fără licență din surse externe.

Telefoanele nord-coreene transcend rolul de simple gadgeturi, funcționând ca veritabile instrumente de inginerie socială. Ele sunt definite de trei principii:

Tehnologie minimală.

Supraveghere totală.

Libertate digitală condiționată și temporară.

Tocmai această natură izolată și restrictivă le face obiecte de studiu fascinante. În timp ce consumatorii globali își înlocuiesc anual telefoanele pentru îmbunătățiri marginale, utilizatorii nord-coreeni primesc tehnologie reciclată și conținut filtrat, unde fiecare aplicație și fiecare fragment de informație sunt atent controlate.

Aceasta este imaginea realității digitale într-o societate în care modernizarea este strict dirijată, iar drepturile digitale sunt acordate cu un termen de expirare prestabilit. Dealtfel, Arun Maini numește aceste smartphone-uri pe canalul său Youtube ca și „ilegale”, demonstrând controlul absolut al autorităților nord-coreene asupra propriilor cetățeni.