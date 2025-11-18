Coreea de Nord susține că acordul dintre Seul și SUA va declanșa un efect de „domino nuclear”

Coreea de Sud a anunțat săptămâna trecută finalizarea mult așteptatului acord de securitate și comerț cu Statele Unite, inclusiv planuri de dezvoltare a unor nave cu propulsie atomică, potrivit France24.

Seulul a declarat că a obținut „sprijin pentru extinderea autorității sale în ceea ce privește îmbogățirea uraniului și retratarea combustibilului uzat”.

În primele sale comentarii ca răspuns la acord, Coreea de Nord, dotată cu arme nucleare, a replicat că programul de submarine este o „tentativă periculoasă de confruntare”.

Acordul reprezintă o „evoluție gravă care destabilizează situația securității militare în regiunea Asia-Pacific dincolo de peninsula coreeană și provoacă o situație de control nuclear imposibil la nivel global”, se arată în comentariul publicat marți de Agenția Centrală de Știri Coreeană (KCNA).

Coreea de Nord anunță că va lua contramăsuri

Deținerea de submarine nucleare de către Coreea de Sud „este inevitabilă să provoace un «fenomen de domino nuclear» în regiune și să declanșeze o cursă aprinsă a înarmărilor”, a adăugat Phenianul. De asemenea, a declarat că „RPDC (Coreea de Nord) va lua contramăsuri mai justificate și realiste”, datorită „intenției de confruntare” a celor două țări.

Presa de stat nord-coreeană a anunțat în octombrie că a efectuat al nouălea și ultimul test al unui motor balistic, indicând faptul că o lansare completă a unui nou ICBM ar putea fi efectuată în lunile următoare.

Comentariul vine la doar o zi după ce Seulul a propus discuții militare cu Phenianul pentru a preveni ciocnirile la frontieră, prima astfel de ofertă în ultimii șapte ani.

Președintele Lee s-a oferit, de asemenea, să poarte discuții mai ample cu Nordul, fără condiții prealabile, o schimbare drastică față de poziția agresivă adoptată de predecesorul său conservator.