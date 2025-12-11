Prima pagină » Știri externe » „Cardul de aur” al lui Trump, ce oferă vize americane, intră în vigoare

Președintele Donald Trump a anunțat miercuri că programul „cardul de aur”, promis de mult timp, este oficial în vigoare, oferind statut legal și o eventuală cale către cetățenia americană pentru persoanele care plătesc 1 milion de dolari și corporațiile care plătesc dublul acestei sume pentru fiecare angajat născut în străinătate.
„Cardul de aur” al lui Trump, ce oferă vize americane, intră în vigoare
11 dec. 2025

Un site web care accepta aplicații a fost lansat în momentul în care Trump a anunțat lansarea programului, înconjurat de lideri de afaceri în Sala Roosevelt a Casei Albe. Acesta este menit să înlocuiască vizele EB-5, pe care Congresul le-a creat în 1990 pentru a genera investiții străine și care erau disponibile persoanelor care cheltuiesc aproximativ 1 milion de dolari pentru o companie care are cel puțin 10 angajați, potrivit AP.

Trump vede noua versiune ca o modalitate prin care SUA pot atrage și reține talente de top, generând în același timp venituri pentru bugetul federal. El promovează programul cardurilor de aur de luni de zile și a sugerat odată că fiecare card ar costa 5 milioane de dolari, deși mai recent a revizuit schema de prețuri la 1 milion de dolari și 2 milioane de dolari.

Președintele a declarat că toate fondurile primite în cadrul programului „vor merge către guvernul SUA” și a prezis că miliarde vor curge într-un cont administrat de Departamentul Trezoreriei „unde putem face lucruri pozitive pentru țară”.

Cardul este o carte verde ce oferă rezidență permanentă

Noul program este de fapt o carte verde, oferind practic rezidență legală permanentă cu șansa de a obține cetățenie.

„Practic, este o carte verde, dar mult mai bună”, a spus Trump. „Mult mai puternică, o cale mult mai solidă.”

Președintele nu a menționat cerințele privind crearea de locuri de muncă pentru corporațiile care aplică sau plafoanele generale ale programului, care există în cadrul actualului program EB-5. În schimb, a spus că a auzit plângeri de la lideri de afaceri care nu au putut recruta absolvenți remarcabili de la universități americane, deoarece aceștia proveneau din alte țări și nu aveau permisiunea de ședere.

 

 

