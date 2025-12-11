„Cardul de aur” al lui Trump, ce oferă vize americane, intră în vigoare

Un site web care accepta aplicații a fost lansat în momentul în care Trump a anunțat lansarea programului, înconjurat de lideri de afaceri în Sala Roosevelt a Casei Albe. Acesta este menit să înlocuiască vizele EB-5, pe care Congresul le-a creat în 1990 pentru a genera investiții străine și care erau disponibile persoanelor care cheltuiesc aproximativ 1 milion de dolari pentru o companie care are cel puțin 10 angajați, potrivit AP.

Trump vede noua versiune ca o modalitate prin care SUA pot atrage și reține talente de top, generând în același timp venituri pentru bugetul federal. El promovează programul cardurilor de aur de luni de zile și a sugerat odată că fiecare card ar costa 5 milioane de dolari, deși mai recent a revizuit schema de prețuri la 1 milion de dolari și 2 milioane de dolari.

Președintele a declarat că toate fondurile primite în cadrul programului „vor merge către guvernul SUA” și a prezis că miliarde vor curge într-un cont administrat de Departamentul Trezoreriei „unde putem face lucruri pozitive pentru țară”.

Cardul este o carte verde ce oferă rezidență permanentă

Noul program este de fapt o carte verde, oferind practic rezidență legală permanentă cu șansa de a obține cetățenie.

„Practic, este o carte verde, dar mult mai bună”, a spus Trump. „Mult mai puternică, o cale mult mai solidă.”

Președintele nu a menționat cerințele privind crearea de locuri de muncă pentru corporațiile care aplică sau plafoanele generale ale programului, care există în cadrul actualului program EB-5. În schimb, a spus că a auzit plângeri de la lideri de afaceri care nu au putut recruta absolvenți remarcabili de la universități americane, deoarece aceștia proveneau din alte țări și nu aveau permisiunea de ședere.