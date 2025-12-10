Prima pagină » Știri externe » Lavrov: Trump este singurul „lider din Vest” care înțelege poziția Moscovei

Vorbind în cadrul Consiliului Federației, Serghei Lavrov, Ministrul Afacerilor Externe al Rusiei, și-a declarat admirația față de președintele SUA, Donald Trump.
10 dec. 2025

Potrivit agenției rusești de presă TASS, Serghei Lavrov a precizat că el este „singurul lider vestic” care înțelege poziționarea Moscovei față de Ucraina.

În cadrul discursului său prezentat în fața Consiliului Federației, Lavrov a făcut referire și la Marea Britanie, dar și la Uniunea Europeană, precizând că ele se află într-un stadiu de „orbire politică”, dar și că „se amăgesc” cu iluzia că pot învinge Rusia, notează Sky News, citând agenția TASS.

Lavrov a mai precizat că Moscova nu are nici o intenție de a porni un război împotriva Europei. Cu toate acestea, Rusia se declară pregătită de a răspunde dacă trupele vor fi trimise în Ucraina.

Săptămâna trecută, Lavrov a purtat discuții alături de emisarul american, Steve Witkoff, la Moscova, precizând că principalul negociator al lui Trump a vorbit despre nevoia de a se asigura că drepturile minorităților din Ucraina vor fi garantate.

 

 

