Prima pagină » Politic » Viktor Orban respinge decizia Uniunii Europene privind migrația, considerând-o „absurdă”

Viktor Orban respinge decizia Uniunii Europene privind migrația, considerând-o „absurdă”

Premierul ungar Viktor Orban a respins decizia Uniunii Europene care obligă Ungaria să accepte migranți sau să plătească amenzi.
Viktor Orban respinge decizia Uniunii Europene privind migrația, considerând-o „absurdă”
Viktor Orbán, premierul Ungariei. Sursa: Facebook
Nițu Maria
10 dec. 2025, 11:34, Politic

Premierul Ungariei, Viktor Orban, respinge ultima hotărâre a Comisiei Europene în domeniul migrației și o numește „un atac absurd și nedrept” asupra țării sale.

El a anunțat că nu va aplica această măsură.

Într-un mesaj publicat pe platforma X, Viktor Orban a declarat că ideea Bruxelles-ului conform căreia Ungaria nu ar fi afectată de criza migrației este „scandaloasă” și „complet detașată de realitate”.

El spune că statul său rămâne „cel mai stabil bastion de apărare din Europa”.

Orban mai susține că „zeci de mii” de persoane au încercat să intre ilegal în Ungaria pe la frontiera sudică în acest an.

Potrivit spuselor lui, încercările au fost oprite datorită gardului și numărului mare de grăniceri mobilizați.

El acuză instituțiile europene că pedepsește aceste eforturi și declară că „Bruxelles ne pedepsește cu o amendă de 1 milion de euro pe zi”.

Premierul mai atenționează că Ungaria a „închis ruta sudică”, însă noul pact european privind migrația deschide „un front occidental”, fiindcă statele membre vor fi obligate din iulie anul viitor să accepte migranți relocați din alte țări sau să plătească sume de bani.

„Cea mai recentă decizie a Bruxelles-ului impune ca, începând din iulie anul viitor, Ungaria să accepte migranți din alte țări europene sau să plătească pentru ei”, spune el.

Orban declară că guvernul său se va opune acestui plan.

„Vreau să clarific odată pentru totdeauna că, atâta timp cât Ungaria are un guvern național, nu vom pune în aplicare această decizie scandaloasă”, a mai declarat Orban.

Recomandarea video

EXCLUSIV Un judecător de la Tribunalul București nu a motivat nici până acum, de peste un an, soluția din dosarul penal al lui Dan Dungaciu, numărul 2 din AUR
G4Media
I-a pus Dumnezeu mâna-n cap! A jucat de trei ori la loto în 2025 și a devenit milionar înainte de Crăciun. Jackpotul, peste 6.200.000 de euro
Gandul
Rodica Stănoiu, controlată total de iubitul mai tânăr?! Apropiații vorbesc de relația controversată: 'Se opera excesiv pentru a fi pe placul lui'
Cancan
FOTO. Imagini cu iubita noului campion mondial într-un pictorial spectaculos
Prosport
Curtea Constituțională a dat undă verde măririlor de taxe și impozite. Ce îi așteaptă pe români de la 1 ianuarie 2026
Libertatea
Lista orașelor din România în care pensionarii primesc bani în plus la pensie, în următoarele zile. Cine se încadrează
CSID
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
Promotor