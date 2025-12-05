Viktor Orban despre războiul din Ucraina: În următoarele zile se va decide dacă se va extinde în Europa

Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat vineri că următoarele zile vor clarifica dacă conflictul dintre Rusia și Ucraina va avansa spre Europa sau dacă tensiunile vor scădea.

Orban a prezentat această evaluare într-un interviu de vineri la radioul public, citat de agenția MTI.

El a menționat că omenirea traversează o perioadă decisivă privind apărarea. Orban susține că, dacă dialogul dintre Statele Unite și Rusia ajunge la un rezultat favorabil, situația se poate calma.

După cum spune premierul, „ne aflăm într-un moment interesant din istorie: dacă negocierile importante care au loc între SUA și Rusia vor avea succes, arșița războiului va scădea”.

Totuși, Orban atrage atenția asupra unui alt posibil scenariu. Dacă „va prevala voința europenilor, care consideră că războiul trebuie să continue și trebuie reglementat pe câmpul de luptă mai curând decât prin căutarea păcii”, extinderea conflictului poate deveni o realitate.

Premierul a vorbit și despre discuțiile politice care au loc la nivel european. El a precizat că „la o întâlnire importantă de astăzi de la Bruxelles cu cancelarul german și președinta Comisiei Europene, aceștia vor încerca să-i convingă pe belgieni să confiște activele rusești blocate în țara lor și să pună acei bani în fondurile europene care finanțează războiul”.

Orban a anunțat că o eventuală reușită a acestui demers ar pune Ungaria într o poziție dificilă. El a mai declarat că Ungaria nu dorește să contribuie financiar la conflict. În viziunea sa, țara trebuie să se distanțeze de o astfel de decizie.

Premierul a mai declarat că, dacă belgienii resping propunerea, liderii europeni vor fi nevoiți să accepte lipsa resurselor pentru continuarea finanțării și „că vor trebui să susțină discuțiile dintre SUA și Rusia”.