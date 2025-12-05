Viktor Orbán anunță creșterea salariului minim cu 11%

Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a anunțat joi un nou acord salarial pentru 2026, convenit după mai multe luni de negocieri între patronate și sindicate. Acordul prevede o majorare de 11% a salariului minim, care va ajunge la 322.800 de forinți pe lună (842 de euro). De asemenea, salariul minim garantat va crește cu 7%, până la 373.200 de forinți pe lună (977 euro).

„După luni de negocieri, s-a ajuns la un acord între angajatori și angajați”, a transmis Viktor Orbán într-un mesaj publicat rețelele sociale. „Veniturile a 700.000 de familii vor crește cu siguranță de la 1 ianuarie și nu am inclus încă majorările sprijinului pentru familii”.

Orbán: E criză de personal, nu de joburi

Premierul a subliniat că, în pofida stagnării economice din regiune, în Ungaria numărul locurilor de muncă a crescut semnificativ în ultimii 15 ani. „Comparativ cu 2010, un milion de oameni în plus lucrează astăzi în Ungaria. În prezent, lipsa forței de muncă este o provocare mai mare decât șomajul”, a scris Orbán.

Oficialul, care conduce ţara din 2010, a recunoscut tensiunile sociale privind nivelul veniturilor.

„Locurile de muncă sunt inutile dacă oamenii simt că nu sunt plătiți suficient pentru munca lor. În general, ei cred că valoarea muncii lor este mai mare decât salariile pe care le primesc”.

Reduceri de taxe pentru firme

Pentru a înlesni creșterile salariale, guvernul Ungariei spune că a pus la dispoziție suport fiscal substanțial. „Guvernul a contribuit cu un program în 11 puncte de reducere a taxelor, datorită căruia povara fiscală asupra IMM-urilor va scădea cu 90 de miliarde de forinți”, a precizat Orbán.

Guvernul nu trebuie să impună salariile

Premierul a insistat că salariile trebuie stabilite prin mecanisme de piață, nu prin decizie politică unilaterală: „Este foarte important ca piața să aibă prioritate în determinarea salariilor în Ungaria”.

El a amintit că Executivul nu stabilește administrativ salariul minim. Guvernul încearcă „de aproape 20 de ani ca majorările salariale să fie convenite direct între partenerii sociali”.

Potrivit lui Orbán, această abordare îi face pe angajați și angajatori să perceapă statul diferit. „Nu ca pe o autoritate publică ce intervine în stabilirea salariilor, ci ca pe un partener în politica economică”.

Războiul frânează creșterea economică

Orbán a pus creșterea mai slabă a economiei pe seama contextului internațional. „Creșterea economică nu poate avansa mai rapid din cauza efectelor războiului asupra Europei Centrale și în special asupra economiei germane, care este principalul partener comercial al Ungariei”, a transmis oficialul.

Acordul salarial pe trei ani, încheiat în 2024, prevedea o majorare de 13% a salariului minim în 2026. Însă, din cauza economiei mai slabe decât se estima, procentul a fost redus.

Guvernul și-a modificat estimările privind creșterea economică pentru 2025, coborând prognoza de la 3% la 1%. Executivul a justificat această corecție prin încetinirea industriei și agriculturii.