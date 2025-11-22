UE nu se va opune acordului propus la COP30 – surse

„Este lipsit de ambiție, este lipsit de echilibru, dar nu ne vom opune”, a declarat un negociator al UE. „Pentru că va oferi fondurile atât de necesare pentru adaptarea celor mai săraci și mai vulnerabili”.

Negocierile COP30 din Brazilia s-au prelungit sâmbătă într-o luptă nocturnă acerbă pentru finalizarea unui acord minim, după două săptămâni haotice de summit în Amazonia, conform AFP.

Miza este de a încheia un acord pentru a recupera întârzierea înregistrată de umanitate în lupta împotriva poluării cu carbon și pentru a sprijini adaptarea țărilor sărace la schimbările climatice.

De vineri dimineață, țările se ceartă la Belem pe un text al președinției braziliene care nu mai conține cuvântul „fosil”. Și cu atât mai puțin crearea unei foi de parcurs privind renunțarea la petrol, cărbune și gaz, solicitată de cel puțin 80 de țări europene, latino-americane sau insulare și susținută chiar de președintele brazilian Lula.

Uniunea Europeană a evocat perspectiva de a pleca fără acord, ceea ce ar fi un eșec umilitor pentru Brazilia și pentru această primă conferință climatică a ONU în Amazonia, începută pe 10 noiembrie.

Unele țări doresc să părăsească negocierile, iar altele se tem să își asume responsabilitatea pentru eșecul summitului, potrivit unei delegații a uneia dintre cele 27 de țări.

India, Arabia Saudită și Rusia, alături de țările emergente, se opun eforturilor privind combustibilii fosili, a declarat Monique Barbut, ministrul francez al Tranziției ecologice.