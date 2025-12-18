Zi crucială la Bruxelles: Liderii UE negociază utilizarea activelor rusești înghețate pentru Ucraina / Zelenski avertizează asupra riscurilor lipsei de fonduri la summitul UE

UPDATE Ce variante sunt luate în calcul dacă planul privind activele nu va fi aprobat

Oficialii UE explorează o soluție juridică care ar permite UE să ocolească Ungaria și să emită datorii comune către Ucraina, au declarat trei diplomați UE pentru POLITICO.

Obiecțiile Belgiei subminează planul de a trimite activele înghețate ale Rusiei către Ucraina, care rămâne în prezent singura opțiune pe care liderii UE o consideră viabilă.

În cazul în care negocierile eșuează, se conturează un plan alternativ. Un grup de țări condus de Italia și Belgia susține un mecanism juridic – cunoscut în jargonul UE sub denumirea de „cooperare consolidată” – care ar permite UE să ocolească efectiv regulile unanimității pentru a emite datorii comune pentru Kiev.

Cu toate acestea, acordul ar trebui să fie în continuare aprobat de cele 27 de țări ale UE, dar aranjamentul final ar prevedea că un grup mai mic, care exclude Ungaria, ar fi implicat în finanțare.

UPDATE Liderii UE vor discuta în sfârșit despre Ucraina

Liderii UE vor discuta, în cele din urmă, despre modul de finanțare a Ucrainei, potrivit unui diplomat al UE, relatează POLITICO.

Mai devreme în cursul zilei, liderii UE au amânat discuțiile despre Ucraina – cel mai sensibil subiect al summitului – pentru a acorda mai mult timp încercării de a rezolva obiecțiile Belgiei.

Doi înalți oficiali ai UE, care au cunoștință despre deliberări, au declarat pentru POLITICO faptul că sunt acum mai optimiști că un acord ar putea fi stabilit joi seara — sau cel puțin în primele ore ale zilei de vineri —, contrazicând astfel așteptările mai pesimiste din perioada premergătoare summitului.

UPDATE 18:00 Zelenski avertizează asupra riscurilor lipsei de fonduri la summitul UE

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat joi, la summitul european de la Bruxelles, că înțelege rezervele exprimate de Belgia privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru finanțarea unui împrumut destinat Ucrainei, însă a subliniat că riscurile pentru țara sa sunt mult mai mari în absența unui sprijin financiar pentru Ucraina constant și predictibil.

Zelenski a avertizat că lipsa unui sprijin financiar pentru Ucraina va avea efecte imediate asupra efortului de apărare.

El a explicat că, fără fonduri suplimentare până în primăvară, Ucraina va fi nevoită să reducă semnificativ producția de drone, un element esențial în strategia sa militară.

UPDATE Comisia Europeană se consultă cu Belgia pentru a obține sprijinul necesar acordării împrumutului Ucrainei

Comisia Europeană și Belgia poartă discuții în afara sălii principale a summitului pentru a rezolva cele mai sensibile aspecte ale planului UE de a utiliza activele rusești înghețate în valoare de 210 miliarde de euro în favoarea Ucrainei, au declarat pentru POLITICO cinci diplomați și oficiali ai UE care au cunoștință despre discuții.

Prim-ministrul belgian Bart De Wever dorește să obțină garanții financiare mai mari din partea țărilor UE în schimbul sprijinului său. În contextul în care liderii UE au amânat discuțiile privind Ucraina, acțiunea principală se desfășoară acum în culise.

UPDATE Donald Tusk: Liderii UE consideră că este corect să se utilizeze activele rusești pentru Ucraina

Donald Tusk spune că liderii Uniunii Europene sunt de acord, în principiu, cu folosirea activelor rusești pentru sprijinirea Ucrainei, dar mai există obstacole tehnice de rezolvat.

Liderii Uniunii Europene sunt de acord că utilizarea activelor rusești pentru sprijin financiar acordat Ucrainei reprezintă o soluție corectă, însă mai există detalii tehnice care necesită clarificări.

Declarația a fost făcută joi de premierul Poloniei, Donald Tusk, scrie Reuters.

UPDATE Fără pauză de prânz. Liderii au încheiat discuțiile privind extinderea UE. Următorul subiect dezbătut

POLITICO notează că liderii au încheiat discuțiile privind extinderea și trec la dezbaterea bugetului pe termen lung al UE, care urmează să fie finalizat până în 2027, în cadrul unui prânz de lucru, înainte de a reveni la discuțiile privind Ucraina.

UPDATE Întâlnire între Zelenski și premierul belgian, pe tema activelor rusești înghețate

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat, potrivit POLITICO, faptul că nu poate spune dacă a reușit să-l convingă pe prim-ministrul belgian Bart De Wever să renunțe la obiecțiile sale privind utilizarea activelor rusești pentru finanțarea unui împrumut către Kiev, în cadrul întâlnirii pe care cei doi au avut-o astăzi.

„A fost [întâlnirea] productivă? Vom vedea”, a răspuns el la întrebarea unui reporter despre rezultatul discuțiilor dintre cei doi lideri. „Avem nevoie doar de puțin mai mult timp.”

UPDATE 15:10 Zelenski: Ucraina are nevoie de o decizie privind fondurile înghețate înainte de „sfârșitul anului”

Întrebat despre calendarul concret, președintele ucrainean Volodimir Zelenski precizează că Ucraina are nevoie de o decizie privind utilizarea activelor înghețate înainte de sfârșitul anului.

În ceea ce privește aderarea la UE, Zelenski vorbește despre importanța ca procesul să nu fie blocat de niciunul dintre statele membre, afirmând că aderarea la blocul comunitar ar trebui considerată parte a unor garanții de securitate mai ample pentru Kiev, notează The Guardian.

Așadar, spune el, perspectiva aderării la UE este de „cea mai mare importanță”, la fel ca și principiul că aceasta nu ar trebui să fie condiționată de permisiunea sau sprijinul Rusiei.

UPDATE 13:40 Subiectele fierbinți, amânate momentan

Liderii trec la discutarea extinderii UE, în loc să se apuce de problema finanțării Ucrainei, așa cum era planificat.

Vor reveni mai târziu la tema principală a zilei, a declarat un înalt oficial pentru POLITICO.

UPDATE

Sunt incidente în fața instituțiilor europene de la Bruxelles. Fermierii protestează față de acordul de liber schimb UE–Mercosur. Ei critică deasemnea concetrarea temelor UE pe soluții pentru Ucraina și neglijarea agriculturii în acest timp.

UPDATE În orele următoare, discuțiile vor arăta dacă liderii UE pot depăși veto-ul de facto al Belgiei și pot construi un mecanism „în blindaj legal” pentru finanțarea Ucrainei fără a fractura unitatea politică a blocului.

Miza este uriașă: în statele UE sunt „înghețate” aproximativ 210 miliarde de euro aparținând băncii centrale a Rusiei, iar o parte decisivă se află în depozitarul belgian Euroclear. Propunerea discutată la summit ar transforma aceste fonduri (direct sau prin mecanisme de garanție) într-un „împrumut de reparații” pentru Kiev, într-un moment în care capitala ucraineană riscă să rămână fără bani începând de la jumătatea lui 2026, potrivit evaluărilor vehiculate în negocieri.

Belgia spune „nu” și cere „garanții blindate”

În centrul blocajului se află Belgia. Premierul Bart De Wever a transmis, înaintea discuțiilor, că nu renunță la rezervele sale și că nu a văzut încă un text care să-i schimbe poziția. Bruxelles-ul se teme atât de riscuri juridice (posibile litigii și răspunderi care ar putea lovi Euroclear), cât și de represalii economice sau politice din partea Moscovei.

Planul are nevoie de unanimitate, iar șefa diplomației UE, Kaja Kallas, a avertizat că mai multe capitale sunt dispuse să meargă mai departe doar dacă și Belgia acceptă, pentru a evita un precedent și o împărțire inegală a riscurilor.

Promisiunea de la vârf: summitul nu se încheie fără bani pentru Kiev

Chiar dacă dosarul activelor înghețate rămâne controversat, Von der Leyen și președintele Consiliului European, António Costa, au transmis că reuniunea trebuie să producă un rezultat concret pentru sprijinirea Ucrainei în următorii doi ani – fie prin varianta activelor rusești, fie printr-o soluție alternativă. Însă „Planul B”, despre care se discută în culise, ar putea însemna împrumuturi comune ale UE, o opțiune care divizează statele membre și riscă să se lovească de veto-uri politice.

Mercosur, subiect „din umbră”: Franța și Italia vor amânare, Comisia vrea undă verde

Pe lângă Ucraina, la Bruxelles planează și un alt dosar exploziv: acordul de liber schimb UE–Mercosur. Deși nu este punct oficial major pe agendă, Franța și Italia cer amânarea pașilor finali, invocând protecția fermierilor și standardele de producție. În paralel, Comisia Europeană insistă că semnarea pactului este strategică, iar Von der Leyen urmează să meargă în Brazilia în zilele următoare, în încercarea de a închide negocierile.