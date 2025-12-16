Ce se schimbă pentru fermieri de la 1 ianuarie 2026. Noile modificări decise de UE, explicate de Maria Grapini

Maria Grapini a detaliat, marți, ce se schimbă pentru fermieri la începutul anului 2026.

Măsurile votate în această săptămână vizează micii fermieri. Începând din ianuarie 2026 nu va mai fi birocrație, iar controale vor fi o dată pe an.

Un alt element important este creșterea plafonului de subvenționare. Suma propusă inițial de Comisia Europeană, de 50.000 de euro, a fost majorată la 75.000 de euro. De asemenea, micii fermieri vor putea primi o subvenție de 3.000 de lei fără a fi obligați să depună proiecte complexe.

Parlamentul European a susținut și alocarea unui buget destinat despăgubirii crescătorilor de animale afectați de boli pentru care nu există încă vaccinuri eficiente, a subliniat eurodeputata.

În ceea ce privește bugetul Uniunii Europene pentru 2026, fondurile alocate agriculturii și politicii de coeziune au fost majorate.

Convergența subvențiilor agricole

„Pe 2026 am crescut și la agricultură fondurile și am crescut și la coeziune. O să vedem ce se întâmplă dacă reușim să convingem pentru noua politică agricolă după 2027, dacă reușim să ne menținem poziția Parlamentului și anume aceea de a avea fondurile mai departe separate și nu amestecate cu coeziunea, pentru că, dacă se amestecă, probabil va fi o canibalizare acolo la nivel de primărie care trebuie să împartă fondurile”, a spus Grapini.

Un vot considerat „istoric” a fost obținut și în privința convergenței subvențiilor agricole, una dintre principalele nemulțumiri ale fermierilor din statele membre, inclusiv România. Deși rezoluția adoptată nu are caracter legislativ, aceasta va fi transmisă Comisiei Europene.

„Am reușit pentru prima dată să avem un vot în Parlamentul European pentru convergența subvențiilor, pentru că supărarea mare a fermierilor este că sunt subvenții diferite. Rezoluția nu este act legislativ, dar cu ea, votat în Parlament, mergem la Comisia Europeană, care este singura instituție cu drept de inițiativă legislativă”, a mai subliniat Grapini.

Grapini, despre nemulțumirile fermierilor privind introducerea unor taxe la nivel național

Referitor la nemulțumirile fermierilor legate de introducerea unor noi taxe la nivel național, inclusiv pentru solarii, răsadnițe sau silozuri, Maria Grapini a subliniat că acestea țin de competența autorităților naționale, nu a Uniunii Europene.

de foarte multe ori sunt competențe naționale pe anumite lucruri și din păcate nu le rezolvă. Eu am făcut scrisoare premierului și trebuie să spun că am fost surprinsă că mi-a răspuns și chiar astăzi n-am apucat să citesc, am primit răspunsul de la Ministerul Economiei.

„Eu ca om de afaceri în economia privată am considerat că cea mai proastă decizie în crize este să mărești taxele și cea mai proastă decizie este să pornești de la a bloca economia. (…) Dacă s-ar fi mers pe colectarea din evaziune, sunt convinsă că n-ar fi trebuit să crească taxele și eu sper că până la urmă să nu se pună pe solarii și pe taxe”, a conchis Grapini.

Mediafax a anunțat încă din luna noiembrie că s-a ajuns la un acord privind plăți sporite pentru micii fermieri și controale mai rare. Potrivit Comisiei Europene, pachetul de măsuri — rezultat al recomandărilor din „Dialogul strategic privind viitorul agriculturii” — ar putea aduce economii anuale de până la 1,6 miliarde de euro pentru fermieri și peste 200 milioane pentru administrațiile statelor membre.