Prima pagină » Politic » Nicușor Dan despre criza din justiție și întâlnirea cu magistrații: Nu sunt adeptul unei cedări de către sistemul judecătoresc către zona politică

Nicușor Dan despre criza din justiție și întâlnirea cu magistrații: Nu sunt adeptul unei cedări de către sistemul judecătoresc către zona politică

Nicușor Dan a declarat marți, la Helsinki, că problemele din justiția românească trebuie să fie rezolvate în principal din interiorul sistemului, fără intervenții politice.
Nicușor Dan, după votul PSD la moțiunea împotriva ministrului Mediului: Nu e util ca partidele din coaliție să se atace între ele
Nicușor Dan, după votul PSD la moțiunea împotriva ministrului Mediului: Nu e util ca partidele din coaliție să se atace între ele
Nicușor Dan la Helsinki: „Dezinformarea este cel mai eficient atac asupra democrațiilor noastre”
Nicușor Dan la Helsinki: „Dezinformarea este cel mai eficient atac asupra democrațiilor noastre”
Nicușor Dan la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est: „Chiar și cu o pace în Ucraina, trebuie să fim pregătiți”
Nicușor Dan la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est: „Chiar și cu o pace în Ucraina, trebuie să fim pregătiți”
Nicușor Dan, la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est: Sunt destul de pesimist privind intenția Rusiei de a avea o pace în perioada imediat următoare
Nicușor Dan, la Summitul Statelor UE de pe Flancul de Est: Sunt destul de pesimist privind intenția Rusiei de a avea o pace în perioada imediat următoare
Bani din evaziune ascunși printre cârnați. Percheziții în Buzău și București
Bani din evaziune ascunși printre cârnați. Percheziții în Buzău și București
Nițu Maria
16 dec. 2025, 16:48, Politic

Președintele Nicușor Dan a susținut marți, la Helsinki, în cadrul Summitului Statelor UE de pe Flancul de Est, că își menține poziția potrivit căreia principalele probleme din sistemul de justiție trebuie soluționate din interior, fără ingerințe politice.

Declarațiile sale au fost făcute în contextul acțiunilor declanșate în țară și reacțiile magistraților după documentarul Recorder, care au luat atitudine în fața actelor de corupție care se întâmplă.

Întrebat dacă își păstrează opinia că dificultățile semnalate în justiție trebuie rezolvate exclusiv de sistemul judiciar, Nicușor Dan a spus că a anunțat deja o întâlnire cu magistrații.

„După cum știți, am anunțat pentru luni o discuție cu magistrații, cu reprezentanții magistraților care doresc să sesizeze probleme în sistemul de justiție”, a precizat șeful statului.

Președintele a explicat că situația are mai multe componente, dar a declarat că administrarea justiției din interior rămâne cea mai importantă parte.

„Există cumva două componente, dacă nu trei. O componentă este administrarea sistemului de justiție din interiorul ei și îmi mențin opinia că este cea mai importantă”, a spus Nicușor Dan.

Acesta a făcut referire la structurile de conducere din justiție, precum Consiliul Superior al Magistraturii și conducerile instanțelor, spunând că responsabilitatea alegerii președinților revine magistraților.

„Avem niște structuri alese atât la nivel CSM, cât și la nivelul instanțelor. Este nevoie ca, în procesul de alegere, cei mai buni dintre magistrați să ajungă în structurile de conducere și să direcționeze justiția”, a explicat președintele.

Totodată, Nicușor Dan a admis că pot exista și soluții legislative, dar doar acolo unde este necesar și cu acordul sistemului. „Pe de altă parte, există o parte legislativă și niște modificări pe care, evident, în momentul în care vom avea acordul să le facem, să le facem”, a precizat el.

El a anunțat, însă, că este împotriva unui transfer al deciziilor din justiție către zona politică.

„Eu nu sunt adeptul unei cedări de către sistemul judecătoresc, în ansamblul lui, către zona politică. Dimpotrivă, dacă sunt ajustări pe partea legislativă să le facem, dar sistemul de justiție trebuie să se autoguverneze”, a spus Nicușor Dan.

Recomandarea video

Vraiște la Înalta Curte: hotărâre schimbată peste noapte, din pix, într-o versiune diametral opusă celei inițiale
G4Media
Preț de infarct. Cât costă un sfert de porc într-un supermarket din România, cu 9 zile înainte de Crăciun
Gandul
EXCLUSIV | Ce arată necropsia efectuată după deshumarea Rodicăi Stănoiu. Avem rezultatele oficiale: care este cauza morții
Cancan
Andreea Bălan, apariție extravagantă la TVR. Iubita lui Victor Cornea a făcut senzație cu rochia ei
Prosport
Ofițerul SRI îl „jumulea” de bani pe „Regele puilor” de la Crevedia. Judecătorul care l-a condamnat pe fugarul Daniel Dragomir, sancționat disciplinar de CSM și de Înalta Curte
Libertatea
Acest aliment poate reduce riscul de cancer fără ca tu să-ți dai seama! Îl găsești la supermarket
CSID
ARO se reinventează: Ar putea produce anual până la 10.000 de SUV-uri hibrid. Cât costă primul exemplar
Promotor