Atenție fermieri! S-a ajuns la un acord: plăți sporite pentru micii fermieri și controale mai rare. Iată ce prevede pachetul de măsuri

Potrivit Comisiei Europene, pachetul de măsuri — rezultat al recomandărilor din „Dialogul strategic privind viitorul agriculturii” — ar putea aduce economii anuale de până la 1,6 miliarde de euro pentru fermieri și peste 200 milioane pentru administrațiile statelor membre.

Politicile agricole sunt stabilite la nivelul Uniunii Europene prin PAC, iar pentru România acest lucru e esențial deoarece aduce finanțare consistentă, reguli comune și stabilitate pieței pentru fermierii români.

Ce prevede înțelegerea

Plăți sporite pentru micii fermieri: negociatorii au impus ridicarea plafonului de sprijin până la 3.000 de euro pe an (față de 2.500 € propus de Comisie).

Reducerea controalelor la fața locului și reguli de condiționalitate simplificate, în special pentru fermele ecologice.

Plăți de criză: statele membre vor putea acorda sprijin fermierilor activi afectați de dezastre naturale, fenomene climatice adverse sau evenimente catastrofale.

Flexibilitate pentru ferme parțial ecologice în îndeplinirea standardelor GAEC (condiții agricole și de mediu bune).

Acces îmbunătățit la instrumente de gestionare a riscurilor.

Creșterea procentului pentru avansurile la plățile directe.

Statutul terenurilor arabile: suprafețele considerate arabile la 1 ianuarie 2026 își pot menține statutul chiar dacă nu au fost arate, lucrate sau reînsămânțate.

Principiul „o singură dată” al inspecțiilor: fermierii nu ar trebui să fie supuși la mai mult de un control oficial la fața locului într-un an.

Sprijin pentru dezvoltarea afacerii: plata unică urcă la până la 75.000 de euro (de la 50.000 de euro propus).

Reacții

Jacob Jensen, ministrul danez al Alimentației, Agriculturii și Pescuitului (țara care deține președinția Consiliului), a salutat înțelegerea drept „un pas important către simplificare”, care „sporește competitivitatea fermierilor și facilitează atingerea ambițiilor verzi prin mai multă flexibilitate în aplicarea cerințelor de mediu”.

Comisarul european pentru Agricultură, Christophe Hansen, a descris acordul ca pe „un mare câștig pentru fermierii UE”.

Eurodeputata Fianna Fáil Cynthia Ní Mhurchú a spus că sprijină simplificarea, dar consideră că măsurile „nu merg suficient de departe”. Ea a subliniat că președinția irlandeză a Consiliului, de anul viitor, este „o oportunitate unică” pentru a pune fermierii pe primul loc și a reduce birocrația în negocierile privind PAC, sugerând ca plățile de criză să fie avute în vedere și pentru fermierii de curcani afectați de incertitudine și dificultăți financiare.

Următorii pași

Acordul este provizoriu și trebuie confirmat de Consiliu și de Parlamentul European înainte de adoptarea formală a legislației.