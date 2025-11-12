Atenție fermieri! S-a ajuns la un acord: plăți sporite pentru micii fermieri și controale mai rare. Iată ce prevede pachetul de măsuri

Potrivit Comisiei Europene, pachetul de măsuri — rezultat al recomandărilor din „Dialogul strategic privind viitorul agriculturii” — ar putea aduce economii anuale de până la 1,6 miliarde de euro pentru fermieri și peste 200 milioane pentru administrațiile statelor membre.
Politicile agricole sunt stabilite la nivelul Uniunii Europene prin PAC, iar pentru România acest lucru e esențial deoarece aduce finanțare consistentă, reguli comune și stabilitate pieței pentru fermierii români.
Jacob Jensen, ministrul danez al Alimentației, Agriculturii și Pescuitului (țara care deține președinția Consiliului), a salutat înțelegerea drept „un pas important către simplificare”, care „sporește competitivitatea fermierilor și facilitează atingerea ambițiilor verzi prin mai multă flexibilitate în aplicarea cerințelor de mediu”.
Comisarul european pentru Agricultură, Christophe Hansen, a descris acordul ca pe „un mare câștig pentru fermierii UE”.
Eurodeputata Fianna Fáil Cynthia Ní Mhurchú a spus că sprijină simplificarea, dar consideră că măsurile „nu merg suficient de departe”. Ea a subliniat că președinția irlandeză a Consiliului, de anul viitor, este „o oportunitate unică” pentru a pune fermierii pe primul loc și a reduce birocrația în negocierile privind PAC, sugerând ca plățile de criză să fie avute în vedere și pentru fermierii de curcani afectați de incertitudine și dificultăți financiare.
Următorii pași
Acordul este provizoriu și trebuie confirmat de Consiliu și de Parlamentul European înainte de adoptarea formală a legislației.