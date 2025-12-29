Prima pagină » Economic » Parc fotovoltaic pe 8 hectare la Aeroportul din Cluj. Aeroportul vrea să atingă autonomia energetică în 2027

Parc fotovoltaic pe 8 hectare la Aeroportul din Cluj. Aeroportul vrea să atingă autonomia energetică în 2027

Un parc fotovoltaic pe opt hectare va fi amenajat la Aeroportul Internațional Cluj-Napoca, instituție care speră să devină autonomă din punct de vedere energetic în 2027.
Parc fotovoltaic pe 8 hectare la Aeroportul din Cluj. Aeroportul vrea să atingă autonomia energetică în 2027
Foto: Aeroportul Cluj-Napoca
Cosmin Pirv
29 dec. 2025, 14:01, Economic

Contractul de finanțare prin fonduri europene pentru realizarea parcului fotovoltaic a fost semnat cu Ministerul Transporturilor.

În cadrul proiectului se vor instala, pe o suprafață de aproximativ 8 hectare, aproape 7.500 de panouri cu o capacitate de producție de 4,99 MW, un sistem de stocare a energiei de 12 MWh și pompe de căldură, care utilizează energie regenerabilă de 300 kWt.

Creșterea gradului de independență energetică, reducerea impactului asupra mediului prin scăderea emisiilor de gaze cu efect de seră, reducerea cheltuielilor aferente consumului de energie electrică, precum și alinierea la politicile și obiectivele naționale și europene privind tranziția către energie verde, sunt beneficiile care le va aduce aeroportului proiectul.

În actualul context economic, independența energetică este unul dintre obiectivele majore spre care ne focusăm. Susținem acest proiect al aeroportului, care este în concordanță cu strategia județului Cluj de a reduce costurile, prin utilizarea energiei verzi și creșterea gradului de independență energetică”, a declarat Alin Tișe, președintele CJ Cluj.

Autonomie energetică, în 2027

„Vom realiza investiții în capacități de producere a energiei electrice din surse regenerabile și în sisteme de stocare a energiei, dedicate exclusiv autoconsumului. Sperăm ca în anul 2027 să ajungem la autonomie energetică. Implementarea proiectului este un pas important în demersurile aeroportului în vederea îndeplinirii obiectivului de reducere la zero a emisiilor de carbon până în anul 2050”, a spus David Ciceo, directorul aeroportului.

Valoarea totală a proiectului este de peste 55,5 milioane de lei, din care valoarea finanțată din fonduri europene depășește 30 de milioane, restul banilor fiind suportați de Aeroportul Internațional Cluj.

Durata de implementare a proiectului este de 12 luni, în perioada 2026-2027.

Recomandarea video

Boicotul de la CCR s-a bazat pe un pretext șubred. Replică subtilă a președintei Curții Constituționale
G4Media
„Hai libertate!” George Simion comentează dur amânarea deciziei CCR pe pensiile magistraților
Gandul
Cum își apără Cătălin Măruță familia, după ce a fost aspru criticată pentru vizita la Ioan Andone. Detaliul care i-a scos pe fani din sărite de Crăciun
Cancan
FOTO. Cuplul anului. Vestea a venit chiar de Crăciun
Prosport
Cele 10 păcate ale fostului ministru Daniel David. Cum a reușit oficialul să devină, într-un singur an de mandat, cel mai mare dușman al profesorilor
Libertatea
Cele două zodii care vor rămâne fără job în 2026, potrivit experților în astrologie
CSID
Unde e trecută norma de poluare în Cartea Mașinii. Impozitul auto 2026 depinde de această informație
Promotor