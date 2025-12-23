Guvernul a decis ca proiectele agricole începute cu bani europeni în perioada 2014–2020 să poată fi duse mai departe

Guvernul României a adoptat o ordonanță de urgență prin care proiectele finanțate prin Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014–2020 pot fi continuate și finalizate, chiar dacă vechiul program european se încheie la finalul anului 2025. Măsura permite transferarea acestora către noul Plan Strategic PAC 2023–2027, astfel încât beneficiarii să nu piardă finanțarea, potrivit MADR.

Actul normativ, inițiat de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, creează cadrul legal necesar pentru preluarea proiectelor și angajamentelor care nu au fost finalizate sau nu au fost plătite integral până la 31 decembrie 2025. Decizia este luată în acord cu legislația europeană și are rolul de a preveni pierderea fondurilor din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală.

Ordonanța stabilește clar ce tipuri de proiecte pot fi transferate în noul program, care sunt condițiile ce trebuie îndeplinite și ce obligații au beneficiarii, în special în cazul celor care au primit avansuri. De asemenea, sunt precizate regulile după care se vor face plățile în continuare sau, acolo unde este cazul, modul de recuperare a sprijinului financiar.

Totodată, documentul reglementează utilizarea sumelor declarate eligibile după închiderea PNDR 2014–2020, în cadrul instrumentelor financiare gestionate împreună cu Fondul European de Investiții.

Guvernul precizează că această măsură nu are impact asupra bugetului de stat. Contribuția Uniunii Europene și cofinanțarea națională aferente Planului Strategic PAC 2023–2027 rămân neschimbate.

Prin această decizie, autoritățile urmăresc să asigure continuitatea investițiilor în agricultură și dezvoltare rurală și să ofere siguranță beneficiarilor care au început proiecte cu fonduri europene, astfel încât acestea să poată fi duse la bun sfârșit.