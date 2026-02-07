Acțiunile din tehnologie scad, investițiile lui Buffett cresc

Titlurile Berkshire Hathaway au depășit performanța indicelui S&P 500 – unul dintre principalii indicatori bursieri din SUA, care urmărește evoluția a 500 de companii mari listate.

În același timp, acțiunile din sectorul tehnologic au scăzut, pe fondul îngrijorărilor că investițiile masive în inteligența artificială cresc mai repede decât veniturile pe care le generează. Potrivit CNBC, rezervele de numerar ale companiei, de peste 350 de miliarde de dolari, sunt acum văzute ca un avantaj.

Peste 5% într-o săptămână

În săptămâna care tocmai s-a încheiat, acțiunile companiei au crescut cu mai mult de 5%. În același timp, piața americană, în ansamblu, a stagnat ușor: indicele S&P 500 a scăzut cu 0,1%. În schimb, Dow Jones – indicele care urmărește evoluția celor mai mari 30 de companii americane, precum Apple, Microsoft sau Coca-Cola – a ajuns vineri la cel mai ridicat nivel din istorie, semn că marile firme americane continuă să crească.

Însă acțiunile companiei lui Buffett au recuperat rapid diferența față de piață: dacă săptămâna trecută erau în urmă cu aproape 8%, acum sunt aproape la același nivel de la începutul anului.

Investiția în DaVita

La evoluția acțiunilor a contribuit și creșterea companiei medicale DaVita, în care compania lui Buffett deține aproximativ 44%, o participație evaluată la circa 4,2 miliarde de dolari. Acțiunile DaVita au urcat cu aproape 29% într-o singură săptămână, rezultatele financiare fiind peste așteptările analiștilor. Compania este specializată în tratamente de dializă pentru pacienții cu boli de rinichi.

Înainte de această creștere, Berkshire Hathaway a vândut aproape 1,7 milioane de acțiuni DaVita, la un preț de 120,56 dolari fiecare, pentru aproape 200 de milioane de dolari. Vânzarea a fost necesară pentru a respecta acordul care limitează participația companiei lui Buffett la cel mult 45% din DaVita.

Buffett: Nu vă lăsați influențați de câștigurile rapide

De-a lungul timpului, Buffett a explicat cum ar trebui privite investițiile pe termen lung. Miliardarul american consideră că oamenii nu ar trebui să fie influențați de câștigurile rapide pe care le văd pe bursă: „Nu trebuie să vă faceți griji pentru ce se întâmplă la listările inițiale sau pentru faptul că unii oameni câștigă bani. Oamenii câștigă la loterie în fiecare zi, dar nu există niciun motiv ca asta să vă influențeze. Nu ar trebui să fiți invidioși”.

El le recomandă investitorilor să gândească pe termen lung: „Când cumpărați o acțiune, gândiți-vă că, de fapt, cumpărați o afacere… iar, dacă nu vă uitați la prețul ei timp de cinci ani, este perfect în regulă. Tot ce trebuie să faceți este să vă dați seama ce are sens și să vă urmați propriul drum”.