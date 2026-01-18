Prima pagină » Life-Inedit » Testul simplu pe care Buffett îl dădea tinerilor pentru a afla cine va reuși

Testul simplu pe care Buffett îl dădea tinerilor pentru a afla cine va reuși

O întrebare aparent banală, adresată de Warren Buffett studenților, dezvăluie ce contează cu adevărat în drumul spre succes și cine are cele mai mari șanse de reușită.
Testul simplu pe care Buffett îl dădea tinerilor pentru a afla cine va reuși
Warren Buffett, sursa: X
Maria Miron
18 ian. 2026, 05:34, Life-Inedit

Celebru pentru sfaturile sale despre bani și viață, Warren Buffett a rememorat una dintre provocările pe care obișnuia să le lanseze studenților, într-un interviu care va fi difuzat duminică de CNBC, în cadrul documentarului Warren Buffett: Viața și moștenirea sa.

Succesul nu ține de IQ sau talent

Miliardarul le cerea tinerilor să își imagineze că pot primi 10% din câștigurile obținute de-a lungul vieții de cinci colegi dintr-o clasă de aproximativ 300 de persoane. Apoi îi întreba pe cine ar alege și pe cine nu ar paria.

„Le explicam la final că pot fi chiar ei persoana pe care ar cumpăra-o”, a spus Buffett. „Nu este vorba despre cel mai mare IQ sau despre abilități ieșite din comun. Poți fi unul dintre cei cinci”.

Norocul ajută, dar nu decide

Buffett a subliniat că norocul joacă un rol important în viață. „Dacă îți alegi părinții potriviți, ai câștigat la loterie — la loteria ovariană”, spune creatorul Berkshire Hathaway, unul dintre cele mai mari grupuri economice din lume. Totuși, Buffett recunoaște că succesul nu depinde doar de acest factor.

„Poți face asta fiind o persoană bună, citind mult și cheltuind mai puțin decât câștigi”, a explicat miliardarul american, avertizând asupra riscurilor îndatorării excesive. „Poți cheltui 110% din ce câștigi o singură dată. După aceea, pentru tot restul vieții ești pe minus”.

Investiții în educație

Investitorul american a atras atenția că, deși unele împrumuturi pot fi justificate, datoriile pot deveni rapid o povară: „Dincolo de un anumit punct, este greu să mai ieși din groapă. Nu este imposibil, dar de ce să nu faci lucrurile pe calea ușoară?”

În același timp, Buffett a pus accent pe dezvoltarea personală constantă, amintind obiceiul colaboratorului său apropiat, Charlie Munger, de a-și dedica zilnic o oră exclusiv educației și perfecționării.

„Nu este nimic exagerat în asta”, a concluzionat Buffett. „Viitorul tău este responsabilitatea ta și nu te poți aștepta ca altcineva să îl construiască în locul tău”.

Recomandarea video

„Jaqueline Cristian are un viitor grozav, e o chestiune de timp până la un rezultat mare”, spune pentru G4Media Laura Robson, expert Eurosport
G4Media
De la „o colibă de lut“, la „o stradă întreagă de vile în Caracas“. Cum a ajuns soția lui Nicolás Maduro să trăiască într-un lux de neimaginat
Gandul
'Te aștept la lecții'. Ilona Brezoianu o pune la punct pe Andreea Bălan după declaraţiile de la emisiunea lui Măruţă
Cancan
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
Prosport
Friedrich Merz spune că Rusia e o țară europeană și speră că relațiile dintre UE și Moscova ar putea fi reechilibrate. Reacția Kremlinului
Libertatea
Care este cel mai nesănătos parizer, de fapt. Se găsește în toate supermarketurile din România
CSID
Cea mai AGRESIVĂ Dacia a fost tunată de .... NEMȚI! SUV-ul românesc e imposibil de ignorat
Promotor