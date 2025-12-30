Sfârșitul unei ere: Warren Buffett se retrage după 60 de ani la conducerea gigantului Berkshire. Cele șase momente-cheie din ultimul său an ca CEO

Warren Buffett, unul dintre cei mai influenți investitori din istorie, a anunțat încă din luna mai că 2025 este ultimul său an ca director general al Berkshire Hathaway. Compania a fost transformată de Buffett, în șase decenii, dintr-o fabrică textilă falimentară într-un imperiu evaluat la peste 1.000 de miliarde de dolari. Ultimul său an la conducerea Berkshire a adus șase momente-cheie care definesc acest final de carieră, potrivit Business Insider.

Scrisoarea către acționari: „Cheltuiți-i cu înțelepciune”

În februarie, Buffett a semnat una dintre ultimele sale scrisori anuale către acționari, un document urmărit atent de investitori din întreaga lume. El a vorbit despre succesiune, despre rolul statului și despre responsabilitate, subliniind că Berkshire a ajuns să plătească aproape 27 de miliarde de dolari taxe într-un singur an. Buffett a cerut guvernului federal să „cheltuiască banii cu înțelepciune”, pentru a-i sprijini pe cei care „trag paiul cel mai scurt în viață”.

Momentul viral al lui Warren Buffett

În martie, numele lui Warren Buffett a circulat intens pe rețelele sociale, după ce piețele bursiere au intrat într-o perioadă de scăderi. Investitorii au remarcat că Berkshire acumulase o rezervă record de numerar înainte de declin. Celebrul său sfat – „fiți lacomi când alții sunt temători” – a fost reluat masiv, în timp ce acțiunile Berkshire au evoluat mai bine decât piața americană.

Anunțul care a luat prin surprindere publicul

Zeci de mii de oameni au venit în luna mai la Omaha, la adunarea anuală a acționarilor Berkshire, fără să știe că vor asista la un moment istoric. După mai multe ore de discuții despre Geico (asigurătorul auto deținut de Berkshire), despre rezervele de numerar, comerțul liber și investițiile în inteligență artificială, Buffett a făcut anunțul în ultimele minute ale sesiunii. „Cred că a sosit momentul ca Greg Abel (vicepreședinte al Berkshire Hathaway n.r.), să devină directorul executiv al companiei», a spus el, confirmându-și retragerea.

Anunțul retragerii a fost urmat de ovații în picioare în sala din Omaha. Buffett a glumit spunând că reacția publicului poate fi interpretată în două feluri: fie ca apreciere pentru ceea ce a construit, fie ca bucurie pentru plecarea sa. „Dar o voi lua ca pe ceva pozitiv”, a spus el.

„Bunătatea nu costă nimic, dar este neprețuită”

În mesajul transmis de Ziua Recunoștinței, sărbătorită în Statele Unite la finalul lunii noiembrie, Warren Buffett a adoptat un ton profund personal, transformând comunicarea anuală într-o adevărată declarație de atașament față de orașul său natal, Omaha. Investitorul a reflectat asupra norocului pe care l-a avut în viață și asupra oamenilor care l-au ajutat de-a lungul carierei.

Buffett a anunțat cu această ocazie donații de aproximativ 1,4 miliarde de dolari în acțiuni Berkshire către fundațiile familiei sale. El a precizat că intenționează să își accelereze planurile de filantropie, dorind ca cei trei copii ai săi să distribuie aproape întreaga sa avere.

În mesajul său, Buffett a vorbit și despre succesiune, lăudându-l pe Greg Abel drept un lider demn de încredere. El i-a încurajat, totodată, pe cititori să învețe din greșeli, să aleagă modele bune și să aibă grijă de ceilalți. „Când ajuți pe cineva în oricare dintre miile de moduri posibile, ajuți lumea”, a scris miliardarul, adaugând: „Bunătatea nu costă nimic, dar este neprețuită”.

Numerar record și mișcări de portofoliu

În 2025, Berkshire a continuat să fie vânzător net de acțiuni, acumulând o rezervă record de numerar de peste 350 de miliarde de dolari. Compania a redus deținerile de acțiuni la Apple și Bank of America și a ieșit din Citigroup. În același timp, a construit, surprinzător, o poziție semnificativă în Alphabet, compania-mamă a Google.

Schimbarea de regim la Berkshire

Ultimul an al lui Buffett a adus și cele mai ample schimbări de conducere din ultimele decenii. Todd Combs, unul dintre managerii de investiții ai Berkshire, a părăsit compania pentru a se alătura JPMorgan. Acolo, el conduce o nouă unitate de investiții și îl consiliază pe directorul general al băncii, Jamie Dimon.

La finalul ultimului său an ca CEO, Warren Buffett lasă în urmă o companie cu o rezervă uriașă de numerar, după ce a vândut unele investiții vechi și a intrat în altele noi. Greg Abel a început deja să preia responsabilități operaționale, marcând tranziția către următoarea etapă a Berkshire Hathaway.