Efectul legendei: acțiunile Berkshire reacționează la schimbarea liderului, nu la datele financiare

Acțiunile Berkshire Hathaway au scăzut ușor la începutul lunii ianuarie, într-o reacție a pieței mai degrabă emoțională decât financiară, după încheierea oficială a mandatului de șase decenii al lui Warren Buffett ca director general.

Acțiunile scad, deși compania este solidă

La prima ședință de tranzacționare după schimbarea conducerii, acțiunile principale ale Berkshire Hathaway au scăzut cu aproximativ 1,4%, deși compania are rezultate financiare solide și foarte mulți bani în conturi. Potrivit CNBC, Berkshire a încheiat anul 2025 cu un câștig de 10,9%, marcând al zecelea an consecutiv de randamente pozitive, și dispune de un nivel record de numerar, de 381,6 miliarde de dolari.

Numele a contat mai mult decât cifrele

Deși schimbarea liderului a venit într-un moment de stabilitate financiară, reacția pieței arată că investitorii au fost mai atenți la numele care pleacă decât la cifrele care rămân. Deja acțiunile Berkshire fuseseră privite cu mai multă atenție după ce Warren Buffett și-a anunțat retragerea, în luna mai. Piața a reacționat însă abia în momentul retragerii efective, pe măsură ce investitorii au început să se întrebe dacă noul conducător poate duce mai departe un grup atât de mare.

Încrederea, transferată succesorului

Warren Buffett, în vârstă de 95 de ani, rămâne președinte al consiliului de administrație și a încercat să transmită un mesaj de încredere privind viitorul companiei. „Cred că are șanse mai mari să existe și peste 100 de ani decât orice altă companie la care mă pot gândi”, a declarat Buffett într-un interviu pentru sursa citată.

Greg Abel preia conducerea după o perioadă îndelungată în care Berkshire a vândut mai multe acțiuni decât a cumpărat, acumulând lichidități record. Buffett a precizat că Abel va avea autoritatea finală în deciziile de alocare a capitalului. „Greg va fi cel care decide. I-aș încredința lui Greg banii mei înaintea oricărui consultant de investiții sau director de companie din Statele Unite”, a transmis investitorul care a condus Berkshire Hathaway timp de șase decenii.

Moștenirea unei legende

Retragerea lui Buffett marchează finalul unei epoci fără precedent. După ce a preluat Berkshire în anii ”60, companie care la acel moment producea textile și se afla în dificultate, a transformat-o într-un gigant al investițiilor. Din 1964 până în 2024, Berkshire a crescut, în medie, cu aproape 20% în fiecare an, adică de două ori mai repede decât piața americană de acțiuni, reprezentată de indicele S&P 500, ajungând la un câștig total uriaș.

Reacția pieței arată însă că, adesea, percepția cântărește mai mult decât bilanțul, iar plecarea unei legende poate mișca acțiuni chiar și atunci când fundamentul rămâne intact.