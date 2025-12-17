Fermierii se opun acordului UE-Mercosur. Premierul Bolojan, îndemnat să amâne aprobarea acordului

„Solicităm amânarea aprobării finale a acordului comercial Mercosur până la punerea în aplicare a măsurilor legitime de protecție pentru agricultura europeană, respectând cele 3 condiții propuse de Franța: clauze de salvgardare solide, standarde de producție egale pentru importuri și agricultorii din UE și controale consolidate ale importurilor”, se arată în scrisoarea deschisă adresată premierului Bolojan.

Fermierii îi cer premierului să se opună semnării tratatului în forma sa actuală, invocând că semnarea acordului „generează prejudicii semnificative” pentru România, cât și pentru sectorul agroalimentar european.

Importurile din America Latină i-ar putea afecta pe fermieri

Fermierii atrag atenția că importurile de produse din America de Sud, care vor veni odată cu aprobarea acordului UE – Mercosur ar putea cauza concurență neloială pe piața din România, dar și la nivel European.

„Fermierii și cooperativele agricole din România și UE își mențin poziția de opunere fermă încheierii acestui acord. Creșterile previzionate ale importurilor de produse agricole sensibile, precum carnea de vită, carnea de pasăre, zahărul, etanolul, mierea și porumbul, ar expune producătorii din România și UE la presiuni concurențiale intensificate, fără standarde comparabile sau mecanisme de aplicare din partea Mercosur. Acest lucru ar submina condițiile de concurență echitabile și ar slăbi viabilitatea economică a sectoarelor deja aflate sub presiune”, se arată în comunicatul publicat.

Aceștia atrag atenția că numărul de fermieri ar putea scădea, iar șomajul ar putea crește, odată cu reorientarea lor în alte sectoare de lucru.

Fermierii mai atrag atenția și că regulamentul de salvgardare (protecție) propus de Comisia Europeană „nu oferă asigurările” necesare pentru comunitatea fermierilor din UE.

„Mecanismele prevăzute nu sunt nici solide, nici suficient de reactive pentru a face față perturbărilor probabile ale pieței”, arată sursa citată.

Fermierii îi cer premierului să blocheze semnarea acordului

Asociația pentru Agricultură și Cooperare îi cere premierului să blocheze semnarea acordului, decizie deja adoptată de alte șase țări europene.

„Apelăm la sprijinul dumneavoastră și la implicarea directă în negocierile purtate în aceste zile la Bruxelles, în cadrul summitului UE, la nivelul autorităților europene decidente, pentru a reprezenta poziția fermierilor din țara noastră și pentru ca România să blocheze semnarea acestui tratat, alături de Franța, Polonia, Italia, Ungaria, Belgia și Austria, state care și-au exprimat public poziția pe acest subiect”, arată sursa citată.

Acordul UE-Mercosur este supus aprobării de către Comisia Europeană în această săptămână, iar negocierile în ceea ce privește aprobarea acordului au creat o scindare în rândul statelor membre ale Comisiei Europene. Discuțiile vor continua și miercuri după-amiază, potrivit Euronews.

Pe fondul tensiunilor tensiunilor crescânde, generate de posibilitatea semnării acestui acord, fermierii europeni au anunțat proteste joi, la Bruxelles, unde va avea loc un summit al Consiliului European.