Comisia Europeană vrea cote pentru națiunile „subreprezentate” în instituție. Cum stă România la acest capitol

Comisia Europeană are în vedere introducerea de cote pentru națiunile care sunt subreprezentate în instituție. Pe listă se află unele țări nordice, dar și Germania.
Comisia Europeană, Bruxelles. Sursa foto: Hepta
Diana Nunuț
15 dec. 2025, 16:26, Știri externe

Brațul executiv al UE, Comisia Europeană, are în vedere introducerea de cote pentru a crește numărul de angajați provenind din țări subreprezentate. Pe această listă se află o parte din țările nordice, dar și Germania.

Potrivit unui document consultat de publicația POLITICO, Danemarca, Suedia, Germania, Irlanda, Țările de Jos și Finlanda se numără printre țările care sunt considerate „subreprezentate” în cadrul executivului UE. Ce înseamnă acest lucru? – nivelul de personal este sub „rata orientativă” bazată pe populația țărilor, notează sursa citată.

Un document intern separat, datat la începutul lunii noiembrie, prezintă un plan pentru abordarea și corectarea acestor dezechilibre. Acest plan include beneficii precum siguranța locului de muncă, condiții de muncă flexibile, acces gratuit la școlile europene și venituri neimpozabile.

Cum stă România la acest capitol

Potrivit aceluiași document consultat de POLITICO, țări precum Belgia, Italia, Bulgaria, Grecia și Franța sunt considerate „reprezentate în mod adecvat”. Și România se află pe această listă. Pe de altă parte, documentul nu menționează care sunt și naționalitățile suprareprezentate în brațul executiv al UE.

Un plan similar pentru corectarea acestor dezechilibre și e creștere a vizibilității posturilor vacante a existat și în urmă cu 3 ani. Cu toate acestea, eforturile nu au reușit până acum să corecteze dezechilibrele.

Capitalele țărilor membre UE s-au opus mult timp cotelor de angajare în cadrul Comisiei, argumentând că fiecare țară are responsabilitatea de a promova munca în instituțiile de la Bruxelles și de a se asigura că există un flux constant de candidați.

