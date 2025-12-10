Măsuri pentru reducerea facturilor de curent: CE accelerează realizarea autostrăzilor energetice

Pachetul de măsuri adoptat miercuri de Comisia Europeană va permite circulația eficientă a energiei în toate statele membre, integrând energia curată mai ieftină și accelerând electrificarea. Acest lucru va contribui la scăderea prețurilor la energie și va sprijini un trai la prețuri accesibile pentru toți europenii, se arată într-un comunicat al CE. De asemenea, măsurile vor asigura o aprovizionare sigură și fiabilă pe măsură ce Europa se îndepărtează de importurile de energie din Rusia pentru a obține independența energetică.

Noua abordare va permite utilizarea optimă a infrastructurii energetice existente și, în paralel, va accelera dezvoltarea rețelelor și a altor infrastructuri energetice fizice în întreaga UE.

Pentru a adapta infrastructura rețelei la exigențele viitorului, Comisia propune modalități suplimentare de finanțare. „Infrastructura energetică transfrontalieră din ce în ce mai integrată aduce beneficii dincolo de teritoriile în care este construită. Acest lucru face ca partajarea echitabilă și transparentă a costurilor să fie esențială pentru a evita sarcinile disproporționate asupra consumatorilor locali”, arată CE.

Autostrăzi energetice

Realizarea celor opt autostrăzi energetice necesită sprijin și angajament suplimentar pe termen scurt. Comisia arată că se angajează să accelereze imediat realizarea autostrăzilor energetice printr-o coordonare politică consolidată, bazându-se pe grupurile regionale la nivel înalt, mobilizând sprijinul coordonatorilor europeni și colaborând îndeaproape cu Grupul operativ pentru uniunea energetică.

Propunerile legislative vor fi transmise Parlamentului European și Consiliului în cadrul procedurii legislative ordinare.

UE nu a atins nivelul de interconectivitate

CE arată că, în pofida progreselor înregistrate, Uniunea Europeană nu a atins nivelul de interconectivitate între statele membre care ar permite o veritabilă uniune energetică, deoarece mai multe state membre nu sunt pe cale să îndeplinească obiectivul de interconectare de 15% până în 2030. Costul lipsei de acțiune este uluitor: în 2022, combustibilii fosili au avut cea mai mare pondere a consumului brut disponibil de energie (70%) în UE, 98% din totalul petrolului și gazelor utilizate în statele membre fiind importate. Acest lucru expune UE la volatilitatea prețurilor și la riscuri geopolitice.

În 2024, prețurile energiei electrice industriale în UE au ajuns la 0,199 euro/kWh, comparativ cu 0,082 euro în China și 0,075 euro în SUA. În prima jumătate a anului 2025, prețul mediu al energiei electrice pentru consumatorii din UE a variat de la 0,3835 euro/kWh în Germania la 0,1040 euro/kWh în Ungaria, în timp ce prețurile energiei electrice pentru consumatorii necasnici au variat de la 0,2726 euro/kWh în Irlanda la 0,0804 euro/kWh în Finlanda.