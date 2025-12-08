Nouă state UE cer prudență înainte de aplicarea politicii „Buy European” în Uniunea Europeană

Solicitarea survine în contextul în care executivul european pregătește noi propuneri pentru susținerea industriei europene, reducerea emisiilor de dioxid de carbon și stimularea producției de tehnologii curate.

Statele UE avertizează asupra riscurilor politicii „Buy European” în Uniunea Europeană

Franța se numără printre principalii promotori ai acestei inițiative. Președintele Emmanuel Macron i-a transmis recent liderului chinez Xi Jinping că dezechilibrele comerciale actuale sunt „nesustenabile”, amenințând Beijingul cu impunerea unor tarife dacă situația nu se îmbunătățește.

În Germania, ministrul de finanțe Lars Klingbeil a susținut ideea unui model „Buy European” aplicat componentelor critice, iar cancelarul Friedrich Merz a afirmat că sprijină introducerea unei preferințe europene în achizițiile publice.

Un document UE solicită o abordare limitată a politicii „Buy European” în Uniunea Europeană

Într-un document consultat de Reuters, Cehia, Estonia, Finlanda, Irlanda, Letonia, Malta, Portugalia, Suedia și Slovacia atrag atenția că o astfel de politică trebuie aplicată cu „cea mai mare prudență”. Statele cer Comisiei Europene o evaluare completă a impactului asupra pieței, inclusiv asupra prețurilor și competiției, înainte de adoptarea oricăror măsuri.

De asemenea, cele nouă state subliniază că preferința europeană ar trebui aplicată doar temporar, strict în sectoarele strategice, și numai atunci când nu există alternative viabile. Ele avertizează că un sistem complicat de verificare a originii europene pentru produse complexe ar putea împovăra suplimentar industria și administrațiile.

Statele cer evitarea impactului negativ al politicii

Documentul mai accentuează că noile reguli nu trebuie să afecteze relațiile comerciale ale Uniunii Europene, în condițiile în care diversificarea parteneriatelor cu state „like-minded” reprezintă o prioritate strategică. Potrivit semnatarilor, competiția este esențială pentru inovație, iar măsurile restrictive ar putea duce la relocarea investițiilor în afara blocului comunitar. Ei amintesc și că industria europeană nu poate asigura singură necesarul pentru toate sectoarele emergente.

„Dacă este aplicată pe scară largă, preferința europeană riscă să limiteze opțiunile companiilor și consumatorilor europeni, ducând la prețuri mai mari și inovație redusă”, se arată în document.