Elon Musk a decis să șteargă contul de publicitate al Comisiei Europene de pe platforma X, în urma unui conflict legat de o postare prin care UE anunța o amendă de 120 de milioane de euro pentru încălcarea Regulamentului privind Serviciile Digitale. Platforma susține că Executivul European a profitat de o breșă de securitate pentru a crește artificial vizibilitatea anunțului.
Elon Musk a șters contul de publicitate al Comisiei Europene de pe platforma X
Mădălina Dinu
07 dec. 2025, 09:34, Știri externe

Nikita Bier, directorul de dezvoltare a produsului al X Corp., platforma deținută de Elon Musk, a anunțat anularea contului de publicitate al Comisiei Europene în contextul conflictului în desfășurare dintre blocul comunitar și platforma de socializare, scrie Baha.

Bier a afirmat că Executivul UE a profitat de o breșă de securitate în modulul de creare a reclamelor de pe X pentru a „înșela” utilizatorii și pentru a crește „artificial” vizibilitatea postării prin care anunța o amendă de 120 de milioane de euro aplicată gigantului tehnologic pentru încălcarea Regulamentului privind Serviciile Digitale.

„După cum probabil știți, X consideră că toată lumea ar trebui să aibă o voce egală pe platforma noastră. Cu toate acestea, se pare că dumneavoastră considerați că regulile nu ar trebui să se aplice contului dumneavoastră”, a încheiat el.

Musk: Cât va dura până va dispărea UE?

Elon Musk, și-a exprimat sâmbătă întrebarea despre „cât timp” va mai dura până când Uniunea Europeană se va dezintegra.

„Cât va mai dura până când UE va dispărea?”, a scris Musk pe X, adăugând „Desființați UE”. Într-o postare anterioară, antreprenorul a susținut că „UE ar trebui desființată, iar suveranitatea ar trebui returnată fiecărei țări, astfel încât guvernele să își poată reprezenta mai bine cetățenii”, a scris Musk pe X.

Comentariile lui Musk au venit pe fondul disputei sale continue cu UE, după ce blocul comunitar a amendat X cu 120 de milioane de euro pentru încălcarea Legii privind serviciile digitale (DSA).

