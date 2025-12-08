Prima pagină » Știri externe » Victorie surpriză pentru Prințul Harry: Londra îi reanalizează protecția după patru ani

Victorie surpriză pentru Prințul Harry: Londra îi reanalizează protecția după patru ani

Prințul Harry ar fi obținut o victorie senzațională în lunga sa luptă privind măsurile de securitate în timpul șederii sale în Marea Britanie.
Sursă foto: Hepta via Mediafax
Andrei Rachieru
08 dec. 2025, 17:03, Știri externe

Ducele de Sussex i-a scris ministrului de interne Shabana Mahmood la scurt timp după numirea acesteia și a depus o cerere oficială de evaluare a riscurilor la Comitetul executiv pentru protecția membrilor familiei regale și a personalităților publice, care este supravegheat de Ministerul de Interne, a declarat în octombrie o sursă apropiată ducelui, scrie Mirror.

Ministerul de Interne ar fi dispus acum o evaluare a amenințărilor pentru prima dată din 2020.

Aceasta vine după ce ducele a pierdut în mai un recurs prin care contesta respingerea cererii sale adresate Înaltei Curți împotriva Ministerului de Interne cu privire la decizia Ravec că ar trebui să beneficieze de un alt nivel de protecție finanțată de contribuabili atunci când se află în țară.

Contestația juridică a venit după ce Harry și ducesa de Sussex au părăsit Marea Britanie și s-au mutat mai întâi în Canada, apoi în California, după ce au anunțat că doresc să se retragă din funcțiile regale. Ducele a declarat că decizia Curții de Apel înseamnă că acum este „imposibil” pentru el să o aducă pe Meghan și pe copiii lor, prințul Archie și prințesa Lilibet, înapoi în Marea Britanie în siguranță.

