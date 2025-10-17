Prințul Andrew renunță la toate titlurile și distincțiile regale, după o discuție cu Regele Charles

Prințul Andrew a anunțat că va înceta să mai folosească toate titlurile și distincțiile sale, inclusiv cel de „Duce de York”, în urma unei discuții purtate cu Regele Charles, scrie Independent.

Decizia vine pe fondul unei presiuni tot mai mari și al reacțiilor publice legate de acuzațiile formulate împotriva sa în cazul miliardarului condamnat pentru abuzuri sexuale, Jeffrey Epstein.

Un pas suplimentar în retragerea din viața publică

Într-o declarație emisă vineri seara de Palatul Buckingham, ducele a precizat că hotărârea sa a fost luată după o discuție personală cu Regele și cu alți membri ai Familiei Regale.

Gestul marchează cea mai importantă etapă de până acum în procesul de distanțare de îndatoririle regale, după ani de controverse și probleme juridice.

Declarația integrală a Prințului Andrew

„În discuțiile purtate cu Regele și cu familia mea apropiată și extinsă, am ajuns la concluzia că acuzațiile care continuă să planeze asupra mea distrag atenția de la activitatea Majestății Sale și a Familiei Regale.

Am decis, așa cum am făcut mereu, să pun datoria față de familia și țara mea pe primul loc. Îmi susțin decizia luată acum cinci ani de a mă retrage din viața publică.

Cu acordul Majestății Sale, considerăm că trebuie să fac acum un pas mai departe. Prin urmare, nu voi mai folosi niciunul dintre titlurile sau distincțiile care mi-au fost conferite. Așa cum am afirmat anterior, resping cu fermitate acuzațiile care mi-au fost aduse.”

Statutul regal, păstrat doar parțial

Prințul Andrew va păstra statutul de prinț, dobândit prin naștere, însă nu va mai utiliza titlul ducal sau distincțiile onorifice. Fosta sa soție, Sarah Ferguson, nu va mai fi nici ea cunoscută sub titlul de Ducesă de York.

Sfârșitul onorurilor și al rolurilor oficiale

Decizia presupune ca Andrew să renunțe la titlul de Cavaler al Ordinului Regal Victorian și la calitatea de Cavaler Regal Companion al Ordinului Jartierei. Deși își păstrează rangul de prinț, orice rol oficial în cadrul monarhiei este considerat încheiat.

Această decizie reprezintă etapa finală a unei retrageri treptate din viața publică, începută în urmă cu cinci ani, pe fondul acuzațiilor care i-au afectat profund reputația și imaginea Familiei Regale Britanice.