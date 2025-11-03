Cazul Epstein: Trump „își cere scuze familiei regale britanice” după căderea lui Andrew / Fostului prinț i se vor retrage și medaliile onorifice obținute în armată

Donald Trump a declarat recent că îi pare „rău pentru familia regală britanică” după ce secretarul Apărării, John Healey, a anunțat că fostul prinț Andrew va fi deposedat și de ultimul său titlu militar onorific, scrie Le Figaro.

„Este un lucru teribil care s-a întâmplat familiei. Este o situație tragică. Îmi pare rău pentru familie ”, a declarat președintele american la bordul avionului Air Force One, ca răspuns la o întrebare a unui jurnalist AFP.

Healey indicase anterior că guvernul britanic îi va retrage fratelui regelui Charles al III-lea, implicat în legăturile sale cu regretatul finanțator și infractor sexual american Jeffrey Epstein, ultimul său titlu militar onorific rămas.

„L-am văzut pe Andrew renunțând la titlurile onorifice pe care le deținea în armată și, încă sub îndrumarea regelui, lucrăm acum pentru a-i retrage ultimul titlu rămas, cel de viceamiral”, a declarat secretarul Apărării pentru BBC.

El a adăugat, de asemenea, că guvernul va urma sfatul regelui cu privire la medaliile militare câștigate de Andrew în timpul carierei sale. Monarhul britanic a anunțat joi că fratele său mai mic a fost deposedat de titlurile regale, pe fondul dezaprobării publice crescânde față de legăturile lui Andrew cu Jeffrey Epstein, în vârstă de 65 de ani, care a murit în închisoare în 2019 în așteptarea procesului.

Fratele mai mic al regelui a servit în mod notabil în Războiul Falklandelor din 1982 ca pilot de elicopter în Marina Regală. S-a retras din armată în 2001, după 22 de ani de serviciu.

Andrew Mountbatten Windsor

Andrew a negat întotdeauna că ar fi avut relații sexuale cu Virginia Giuffre, principala acuzatoare a lui Jeffrey Epstein, în perioada în care aceasta s-a aflat sub controlul miliardarului american. Însă, după ce noi detalii au apărut în memoriile postume ale Virginiei Giuffre, care s-a sinucis în aprilie anul trecut, regele l-a deposedat pe Andrew de toate titlurile sale.

Acum este cunoscut sub numele de Andrew Mountbatten Windsor. Alte dezvăluiri ar putea păta și mai mult imaginea fostului prinț.

Duminică, Sunday Times a relatat că, în ultimii ani, orice mențiune a victimelor lui Epstein în comunicările Palatului Buckingham despre scandal a fost întotdeauna refuzată de Andrew. În declarația lor publicată joi, Regele Charles și Regina Camilla au afirmat că „ gândurile și cea mai profundă compasiune a lor au fost și vor rămâne alături de victimele și supraviețuitorii tuturor formelor de abuz ”.

Și săptămâna trecută, documentele publicate în cadrul unei proceduri judiciare americane au dezvăluit un schimb de e-mailuri între Andrew și Epstein în 2010, la scurt timp după ce Epstein a fost eliberat din închisoarea unde își ispășea pedeapsa pentru trafic sexual de minori. Într-unul dintre e-mailuri, Andrew i-a spus în mod special lui Epstein că ar fi „plăcut să ne întâlnim personal ”.