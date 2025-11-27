Primăria Sinaia vrea să cumpere Hotelul Furnica. Negocieri cu reprezentanții Casei Regale pentru păstrarea monumentului în patrimoniul public

Edilul Vlad Oprea a confirmat că propunerea de achiziție va fi supusă dezbaterii și votului în cadrul ședinței Consiliului Local din luna decembrie, moment care va stabili direcția oficială a administrației locale în ceea ce privește viitorul acestei clădiri emblematice.

Decizia vine după ce, la finalul lunii octombrie 2025, Casa Regală a notificat autoritățile cu privire la intenția de vânzare a proprietății pentru suma de 3,7 milioane de euro. Prețul reflectă atât valoarea materială, cât și încărcătura simbolică și arhitecturală a imobilului, scrie Sinaia Group.

Proceduri legale și pașii următori

Conform legislației în vigoare, demersul de vânzare a declanșat automat procedura exercitării dreptului de preemțiune. Ministrul Culturii a anunțat însă că nu va utiliza acest drept, transferând responsabilitatea către Consiliul Județean Prahova și Primăria Sinaia.

Autoritățile locale trebuie să decidă în perioada imediat următoare dacă renunță oficial la dreptul de preemțiune sau dacă vor iniția negocierile oficiale cu Casa Regală. În cazul unui vot favorabil, procesul va include discuții complexe privind valoarea finală, condițiile de achiziție și planurile de integrare a clădirii în patrimoniul public.

Importanța istorică a Hotelului Furnica și planurile Primăriei Sinaia

Construit la începutul secolului XX ca parte a Domeniului Regal Peleș, imobilul inaugurat în 1912 avea inițial funcție de grajduri și locuințe pentru personalul regal. Clădirea dispunea de 40 de camere pentru servitori și spațiu pentru 24 de cai. Ulterior, proprietatea a fost transformată în hotel, devenind una dintre clădirile reprezentative ale zonei Furnica.

Primăria Sinaia consideră că preluarea imobilului în patrimoniul public ar putea contribui la conservarea identității orașului, la protejarea valorilor istorice și la dezvoltarea unui proiect cultural sau turistic integrat.

Decizia finală a Consiliului Local va stabili dacă municipalitatea va face eforturile necesare pentru a păstra această clădire de patrimoniu pentru generațiile viitoare.