Prințesa moștenitoare a Norvegiei are nevoie de un transplant de plămâni, după ce starea sa de sănătate s-a deteriorat

Prințesa moștenitoare a Norvegiei, Mette-Marit, în vârstă de 52 de ani, care suferă de o afecțiune pulmonară cronică, va avea probabil nevoie de un transplant de plămâni, după o „deteriorare clară” a stării sale de sănătate, a anunțat vineri Casa Regală a Norvegiei.

„Ne apropiem de momentul în care va trebui efectuat un transplant de plămâni și facem pregătirile necesare pentru ca acesta să poată avea loc atunci când va veni momentul”, a declarat Are Martin Holm, șeful secției de pneumologie de la Spitalul Universitar din Oslo, într-un comunicat al Palatului.

Prințesa a anunțat în octombrie 2018 că a fost diagnosticată cu o formă rară de fibroză pulmonară, o boală incurabilă care provoacă cicatrizarea plămânilor și dificultăți de respirație.

„Nu a fost încă stabilit momentul în care prințesa moștenitoare va fi înscrisă pe lista de așteptare pentru un transplant de plămâni”, a mai spus Holm.

Din cauza afecțiunii sale, prințesa a fost nevoită, în anumite perioade, să își limiteze aparițiile publice și să intre în concediu medical, cel mai recent în luna octombrie.

„În această toamnă, au fost efectuate mai multe teste care arată o deteriorare clară a stării de sănătate a prințesei moștenitoare”, a transmis casa regală.