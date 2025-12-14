Norvegia învinge Germania și obține al cincilea titlu mondial la handbal feminin din istorie

Norvegia își confirmă statutul de mare forță a handbalului feminin și cuceresc un nou titlu mondial. A avut un parcurs perfect la turneul final, cu victorii pe linie.

Germania, revenită într-o finală mondială după 32 de ani, a luptat până la capăt. A oferit o replică solidă, însă experiența și eficiența Norvegiei au făcut diferența în ultimele minute.

Henny Ella Reistad, de la Norvegia, principala marcatoare a finalei

Pentru Germania, cea mai eficientă jucătoare a fost Alina Grijseels, cu 4 goluri din 6 aruncări (67%). Ea a fost completată de Emily Vogel, tot cu 4 goluri, însă din 8 aruncări. Viola Leuchter a fost cea mai activă în atac, dar a încheiat cu 4 goluri din 11 aruncări (36%).

În poartă, Katharina Filter a avut 6 intervenții din 27 de aruncări (22%), insuficient pentru a opri ofensiva scandinavă în momentele-cheie.

De partea cealaltă, Norvegia a impresionat prin eficiență. Henny Ella Reistad a fost principala marcatoare a finalei, cu 5 goluri din 9 aruncări. Thale Rushfeldt Deila a avut o prestație excelentă: 5 goluri din 6 aruncări (83%).

Nora Mork a contribuit cu 3 goluri, toate din acțiune. Iar Anniken Wollik a fost impecabilă, cu 2 goluri din 2.

Un rol decisiv l-a avut portarul legendar Katrine Lunde, care a încheiat finala cu 14 parade din 34 de aruncări (41%), oprind momentele de revenire ale Germaniei și oferind siguranță echipei sale în repriza secundă.

În finala pentru locul 3, Franța s-a impus în duel cu Țările de Jos, în prelungiri, scor 33-31.

România a încheiat pe locul 9.