Marea finală a Campionatului Mondial de handbal feminin s-a încheiat cu victoria echipei din Norvegia, care a învins Germania cu 23-20 (11-11) în Ahoy Arena din Rotterdam. Este al cincilea titlu mondial cucerit de nordice în istorie.
Norvegia învinge Germania și obține al cincilea titlu mondial la handbal feminin din istorie
LILLE, Aug. 10, 2024 Photo by Xinhua/ABACAPRESS.COM) -- Katrine Lunde (L), goalkeeper of Norway, celebrates with teammate Henny Reistad after the women's gold medal match of handball between Norway and France at the Paris 2024 Olympic Games in Lille, France, on Aug. 10, 2024. Photo by Xinhua/ABACAPRESS.COM/Meng Dingbo)
Petre Apostol
14 dec. 2025, 20:20, Sport

Norvegia își confirmă statutul de mare forță a handbalului feminin și cuceresc un nou titlu mondial. A avut un parcurs perfect la turneul final, cu victorii pe linie.

Germania, revenită într-o finală mondială după 32 de ani, a luptat până la capăt. A oferit o replică solidă, însă experiența și eficiența Norvegiei au făcut diferența în ultimele minute.

Henny Ella Reistad, de la Norvegia, principala marcatoare a finalei

Pentru Germania, cea mai eficientă jucătoare a fost Alina Grijseels, cu 4 goluri din 6 aruncări (67%). Ea a fost completată de Emily Vogel, tot cu 4 goluri, însă din 8 aruncări. Viola Leuchter a fost cea mai activă în atac, dar a încheiat cu 4 goluri din 11 aruncări (36%).

În poartă, Katharina Filter a avut 6 intervenții din 27 de aruncări (22%), insuficient pentru a opri ofensiva scandinavă în momentele-cheie.

De partea cealaltă, Norvegia a impresionat prin eficiență. Henny Ella Reistad a fost principala marcatoare a finalei, cu 5 goluri din 9 aruncări. Thale Rushfeldt Deila a avut o prestație excelentă: 5 goluri din 6 aruncări (83%).

Nora Mork a contribuit cu 3 goluri, toate din acțiune. Iar Anniken Wollik a fost impecabilă, cu 2 goluri din 2.

Un rol decisiv l-a avut portarul legendar Katrine Lunde, care a încheiat finala cu 14 parade din 34 de aruncări (41%), oprind momentele de revenire ale Germaniei și oferind siguranță echipei sale în repriza secundă.

În finala pentru locul 3, Franța s-a impus în duel cu Țările de Jos, în prelungiri, scor 33-31.

România a încheiat pe locul 9.

