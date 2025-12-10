Germania pregătește scenarii pentru închiderea rapidă a spațiului aerian în caz de conflict militar

DFS Deutsche Flugsicherung, instituția din Germania responsabilă de gestionarea spațiului aerian, dezvoltă un set cuprinzător de măsuri pentru a putea restricționa sau reconfigura rapid traficul aerian în contextul unei situații de apărare. Directorul general Arndt Schoenemann a explicat că planul include colaborarea cu Ministerul Apărării și Ministerul Transporturilor pentru definirea unui „catalog de cerințe” adaptat la trei niveluri de alertă: simpla existență a unei amenințări, declanșarea Articolului 5 din Tratatul NATO și apărarea directă a teritoriului național, scrie Euronews.

„Trebuie să fim pregătiți pentru fiecare dintre aceste ipoteze și să avem acțiunile clar stabilite”, a subliniat Schoenemann.

Un trafic aerian intens care trebuie oprit cu rapiditate

Spațiul aerian german, printre cele mai aglomerate din lume, găzduiește zilnic aproximativ 10.000 de zboruri în perioadele de vârf. În caz de conflict, traficul civil ar fi redus drastic pentru a facilita mobilizarea rapidă a forțelor militare. De asemenea și pentru deplasarea echipamentelor NATO.

Potrivit oficialului DFS, multe aeroporturi și operatori nu conștientizează pericolul real. „Este esențial ca toți actorii din aviația civilă să știe ce măsuri vor fi aplicate dacă spațiul aerian va fi închis,” a declarat el. În acest sens, DFS a început sesiuni de informare dedicate principalelor companii din domeniu,

Germania își modernizează sistemele radar în următorii zece ani, cu finanțare posibilă din programele europene de mobilitate militară. Comisia Europeană propune un program de împrumuturi de 150 de miliarde de euro pentru apărare. Acestea vin însoțite de creșterea bugetului pentru infrastructura militară și spațială în perioada 2028–2035.

Această strategie se înscrie în angajamentul Berlinului de a construi „cea mai puternică armată din Europa”, pe fondul războiului din Ucraina și al avertismentelor privind posibile provocări la adresa unității NATO până la sfârșitul deceniului.

Dronele, noile amenințări din proximitatea aeroporturilor din Germania

Creșterea incidentelor cu drone și intensificarea atacurilor hibride adaugă presiune asupra securității aeriene. În primele zece luni ale anului, autoritățile germane au raportat peste 190 de observații de drone în apropierea aeroporturilor, mai multe decât în întreg anul anterior.

La Munchen și Berlin Brandenburg, zborurile au fost suspendate temporar în două cazuri din cauza dronelor suspecte. DFS lucrează la integrarea traficului cu drone în sistemul național de management al spațiului aerian și testează soluții de contracarare, precum bruiajul. Totuși, instituția respinge ideea doborârii dronelor lângă aeroporturi, considerând-o prea riscantă pentru avioanele aflate în apropiere.