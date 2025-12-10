Prima pagină » Știri externe » Germania pregătește scenarii pentru închiderea rapidă a spațiului aerian în caz de conflict militar

Germania pregătește scenarii pentru închiderea rapidă a spațiului aerian în caz de conflict militar

Autoritățile de la Berlin lucrează la un plan detaliat pentru reorganizarea imediată a traficului aerian în situația unui atac asupra țării sau a unui aliat NATO, a declarat directorul serviciului german de control al traficului aerian. Oficialii din Germania avertizează că multe companii aeriene subestimează încă posibilitatea unui astfel de scenariu, arată Euronews.
Germania pregătește scenarii pentru închiderea rapidă a spațiului aerian în caz de conflict militar
Sursa foto: Alexander Welscher/dpa
Victor Dan Stephanovici
10 dec. 2025, 10:20, Știri externe

DFS Deutsche Flugsicherung, instituția din Germania responsabilă de gestionarea spațiului aerian, dezvoltă un set cuprinzător de măsuri pentru a putea restricționa sau reconfigura rapid traficul aerian în contextul unei situații de apărare. Directorul general Arndt Schoenemann a explicat că planul include colaborarea cu Ministerul Apărării și Ministerul Transporturilor pentru definirea unui „catalog de cerințe” adaptat la trei niveluri de alertă: simpla existență a unei amenințări, declanșarea Articolului 5 din Tratatul NATO și apărarea directă a teritoriului național, scrie Euronews.

„Trebuie să fim pregătiți pentru fiecare dintre aceste ipoteze și să avem acțiunile clar stabilite”, a subliniat Schoenemann.

Un trafic aerian intens care trebuie oprit cu rapiditate

Spațiul aerian german, printre cele mai aglomerate din lume, găzduiește zilnic aproximativ 10.000 de zboruri în perioadele de vârf. În caz de conflict, traficul civil ar fi redus drastic pentru a facilita mobilizarea rapidă a forțelor militare. De asemenea și pentru deplasarea echipamentelor NATO.

Potrivit oficialului DFS, multe aeroporturi și operatori nu conștientizează pericolul real. „Este esențial ca toți actorii din aviația civilă să știe ce măsuri vor fi aplicate dacă spațiul aerian va fi închis,” a declarat el. În acest sens, DFS a început sesiuni de informare dedicate principalelor companii din domeniu,

Germania își modernizează sistemele radar în următorii zece ani, cu finanțare posibilă din programele europene de mobilitate militară. Comisia Europeană propune un program de împrumuturi de 150 de miliarde de euro pentru apărare. Acestea vin însoțite de creșterea bugetului pentru infrastructura militară și spațială în perioada 2028–2035.

Această strategie se înscrie în angajamentul Berlinului de a construi „cea mai puternică armată din Europa”, pe fondul războiului din Ucraina și al avertismentelor privind posibile provocări la adresa unității NATO până la sfârșitul deceniului.

Dronele, noile amenințări din proximitatea aeroporturilor din Germania

Creșterea incidentelor cu drone și intensificarea atacurilor hibride adaugă presiune asupra securității aeriene. În primele zece luni ale anului, autoritățile germane au raportat peste 190 de observații de drone în apropierea aeroporturilor, mai multe decât în întreg anul anterior.

La Munchen și Berlin Brandenburg, zborurile au fost suspendate temporar în două cazuri din cauza dronelor suspecte. DFS lucrează la integrarea traficului cu drone în sistemul național de management al spațiului aerian și testează soluții de contracarare, precum bruiajul. Totuși, instituția respinge ideea doborârii dronelor lângă aeroporturi, considerând-o prea riscantă pentru avioanele aflate în apropiere.

Recomandarea video

EXCLUSIV Un judecător de la Tribunalul București nu a motivat nici până acum, de peste un an, soluția din dosarul penal al lui Dan Dungaciu, numărul 2 din AUR
G4Media
Tabel pensii | TOP 10 – Categoriile de pensionari din România cu cele mai mari pensii începând cu 1 ianuarie 2026
Gandul
Rodica Stănoiu a fost omorâtă?! Un raport medical aruncă totul în aer: 'Era subnutrită, lovită la cap și ochi'
Cancan
FOTO. Jucătoarea și-a mărit bustul și a vorbit de operația Simonei Halep, iar acum a luat o decizie controversată
Prosport
Autoritățile române s-au chinuit aproape 20 de ani să expulzeze un irakian suspectat de legături cu gruparea teroristă Al-Qaida
Libertatea
Tabel zodii | Cât de mult minți, în funcție de zodia ta. Care sunt cei mai mincinoși nativi
CSID
Tancurile-ARICI, improvizația ucraineană care pune probleme dronelor rusești - Video
Promotor