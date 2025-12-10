Rusia declară că așteaptă un răspuns din partea SUA cu privire la noul tratat START, pe măsură ce termenul de expirare al tratatului nuclear se apropie

Noul tratat START, care expiră pe 5 februarie, limitează numărul de ogive nucleare strategice pe care Statele Unite și Rusia le pot desfășura, precum și desfășurarea de rachete și bombardiere terestre și submarine pentru a le transporta, scrie Reuters.
În septembrie, Putin s-a oferit să mențină voluntar timp de un an limitele privind armele nucleare strategice desfășurate, prevăzute în tratat, ale cărui inițiale reprezintă (Noul) Tratat de reducere a armelor strategice.
Trump a declarat în octombrie că aceasta pare „o idee bună”.
„Mai avem mai puțin de 100 de zile până la expirarea tratatului New START”, a declarat Serghei Șoigu, secretarul puternicului Consiliu de Securitate al Rusiei, care este similar cu un birou politic modern al celor mai puternici oficiali ruși.
„Așteptăm un răspuns”, a declarat Șoigu reporterilor în timpul unei vizite la Hanoi.
El a adăugat că propunerea Moscovei reprezintă o oportunitate de a opri „mișcarea distructivă” care există în prezent în domeniul controlului armelor nucleare.
Rusia și SUA dețin împreună peste 10.000 de ogive nucleare, adică 87% din stocul global de arme nucleare. China este a treia putere nucleară din lume, cu aproximativ 600 de ogive, potrivit Federației Oamenilor de Știință Americani, deschide o filă nouă.
Tratatele de control al armelor dintre Moscova și Washington au luat naștere din teama unui război nuclear după criza rachetelor cubaneze din 1962. O mai mare transparență cu privire la arsenalul adversarului avea ca scop reducerea riscului de neînțelegeri și încetinirea cursei înarmărilor.
Acum, când toate marile puteri nucleare caută să-și modernizeze arsenalele, iar Rusia și Occidentul se află într-un conflict strategic de peste un deceniu – nu în ultimul rând din cauza extinderii NATO și a războiului Moscovei în Ucraina – tratatele s-au destrămat aproape în totalitate. Fiecare parte dă vina pe cealaltă.
În noua Strategie de Securitate Națională a SUA, deschide o nouă filă, administrația Trump afirmă că dorește să „restabilească stabilitatea strategică cu Rusia” – o formulare succintă pentru redeschiderea discuțiilor privind controlul strategic al armelor nucleare.
Rose Gottemoeller, care a fost negociatorul șef al SUA pentru New START, a afirmat într-un articol pentru The Arms Control Association din această lună că ar fi benefic pentru Washington să pună în aplicare tratatul împreună cu Moscova.